Shafaq News- Taiz

Yemeni government forces had carried out 726 precision strikes in recent hours, targeting Houthi positions, gatherings, reinforcements, and fortifications, the armed forces spokesman Col. Majed Abdullah Al-Nuzaili said on Friday.

The operations had neutralized 121 members of the Houthi group (Ansarallah) and engaged in heavy clashes with its fighters along the Al-Aqroudh front in southern Taiz province, Al-Nuzaili added.

ضمن عملية "فجر اليمن" تواصل قواتنا المسلحة أعمالها التعرضية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية ودحر عناصرها وتدمير قدراتها العسكرية ورصد تحركاتها والتعامل معها في جميع محاور وجبهات القتال. ففي محافظة تعز، ضمن نطاق مسرح عمليات المنطقة العسكرية الرابعة، وبإسناد جوي مستمر، تخوض قواتنا وبإسناد المقاومة الشعبية معارك دفاعية وهجومية شرسة لصدّ هجمات المليشيا، وتم استهداف مواقع المليشيا وتجمعاتها وتعزيزاتها في جبهات الضباب وصبر والجبهتين الشرقية والغربية للمدينة. وفي جبهات شمال وغرب محافظة مأرب وجبهات الجوف وجبهات طور الباحة والمقاطرة، تتكبد المليشيا الخسائر الفادحة في معبق والصوالحة، وتعاملت قواتنا مع عناصر المليشيا في مواقعها في المقاطرة وحيفان؛ وفي جبهة كرش، استهدف الطيران الحربي مواقع المليشيا في جبل تنسم وحوامرة. وفي جبهة مكيراس والضالع وشبوة، استهدف الطيران الحربي مواقع المليشيا وتعزيزاتها، وتعاملت قواتنا مع تحركات المليشيا وتجمعاتها ومواقع قناصتها ومرابض هاوناتها، وأفشلت محاولاتها استحداث متارس جديدة. وخلال الساعات الماضية، نفذت قواتنا المسلحة (726) عملية استهداف دقيقة، توزعت بين (23) غارة جوية، و(642) بمدفعية الميدان، و(35) بالطيران المسيّر، و(26) بالراجمات. وطالت هذه العمليات مواقع المليشيا وتجمعاتها وتعزيزاتها وتحصيناتها، وأسفرت عن تحييد (121) من قياداتها وعناصرها، وتدمير وإعطاب (81) آلية ووسيلة قتالية. وتؤكد القوات المسلحة مواصلة تنفيذ مهامها ضمن عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها كاملة، والتزامها التام بأحكام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية.