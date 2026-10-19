Yemen: Government claims 1,164 strikes, Houthis target Saudi positions

Yemen: Government claims 1,164 strikes, Houthis target Saudi positions
2026-10-19T16:55:47+00:00

Shafaq News- Sanaa/ Aden

Forces loyal to Yemen's internationally recognized government on Monday claimed to have carried out 1,164 "precision strikes" against the Houthi movement (Ansarallah) over the previous 24 hours, while the Houthis announced launching six military operations against Saudi Arabia over the past 48 hours.

"We took control of new positions in Taiz and forced the Houthi group to withdraw from positions there," the government forces said in a press statement, adding that their troops had imposed fire control over Houthi supply routes on the West Coast, along the Red Sea, and struck Houthi concentrations in al-Dhabab, west of Taiz city.

Meanwhile, the Houthi military spokesman Yahya Saree said the group fired ballistic missiles at Saudi military concentrations in al-Saqya and Ras al-Ara, in Lahj province north of the government's interim capital, Aden, killing and wounding dozens.

In a separate statement, Saree said the six operations against Saudi Arabia used ballistic and cruise missiles and drones to strike oil facilities, airports and military sites. He described them as retaliation for more than 200 Saudi airstrikes and missiles on Sanaa and other Houthi-held provinces over the same period, which “killed and wounded dozens of people, most of them women and children.” Saudi strikes have exceeded 2,700 since the current escalation began, he added.

According to the statement, the first operation hit Saudi Aramco facilities in the Red Sea port of Yanbu in two waves, setting off large fires. The second struck the Shaybah oil field in the Eastern Province, also causing fires, and the third targeted King Khalid International Airport in Riyadh in three waves.

The fourth operation targeted Abha International Airport, Saudi radar sites on the Jabal al-Hisn and al-Rahma mountains, and King Khalid Air Base in Khamis Mushait, all in southwestern Saudi Arabia. Saree said the strikes disrupted air traffic at the airport and damaged the air base.

The final two operations hit a camp belonging to a Saudi naval task force, which “left Saudi personnel dead and wounded,” and a radar in Bir Askar, which “was destroyed.”

Earlier on Monday, a deputy governor of Shabwa, a southern province east of Aden, said a Houthi ballistic missile struck a government training camp in the province, killing and wounding at least 40 people. Houthis claimed responsibility for the attack and said the camp housed Saudi officers.

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