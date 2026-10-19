Shafaq News- Sanaa/ Aden

Forces loyal to Yemen's internationally recognized government on Monday claimed to have carried out 1,164 "precision strikes" against the Houthi movement (Ansarallah) over the previous 24 hours, while the Houthis announced launching six military operations against Saudi Arabia over the past 48 hours.

"We took control of new positions in Taiz and forced the Houthi group to withdraw from positions there," the government forces said in a press statement, adding that their troops had imposed fire control over Houthi supply routes on the West Coast, along the Red Sea, and struck Houthi concentrations in al-Dhabab, west of Taiz city.

Meanwhile, the Houthi military spokesman Yahya Saree said the group fired ballistic missiles at Saudi military concentrations in al-Saqya and Ras al-Ara, in Lahj province north of the government's interim capital, Aden, killing and wounding dozens.

In a separate statement, Saree said the six operations against Saudi Arabia used ballistic and cruise missiles and drones to strike oil facilities, airports and military sites. He described them as retaliation for more than 200 Saudi airstrikes and missiles on Sanaa and other Houthi-held provinces over the same period, which “killed and wounded dozens of people, most of them women and children.” Saudi strikes have exceeded 2,700 since the current escalation began, he added.

According to the statement, the first operation hit Saudi Aramco facilities in the Red Sea port of Yanbu in two waves, setting off large fires. The second struck the Shaybah oil field in the Eastern Province, also causing fires, and the third targeted King Khalid International Airport in Riyadh in three waves.

The fourth operation targeted Abha International Airport, Saudi radar sites on the Jabal al-Hisn and al-Rahma mountains, and King Khalid Air Base in Khamis Mushait, all in southwestern Saudi Arabia. Saree said the strikes disrupted air traffic at the airport and damaged the air base.

The final two operations hit a camp belonging to a Saudi naval task force, which “left Saudi personnel dead and wounded,” and a radar in Bir Askar, which “was destroyed.”

Earlier on Monday, a deputy governor of Shabwa, a southern province east of Aden, said a Houthi ballistic missile struck a government training camp in the province, killing and wounding at least 40 people. Houthis claimed responsibility for the attack and said the camp housed Saudi officers.

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ قالَ تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} صدقَ اللهُ العظيم في إطارِ الردِّ على العدوانِ السعوديِّ الغاشمِ الذي يستهدفُ بلدَنا وشعبَنا والذي شنَّ خلالَ الـ48 ساعةً الماضيةَ أكثر من مائتي غارةٍ جويةٍ وصاروخٍ استهدفَ بها الأعيانَ المدنيةَ في العاصمةِ صنعاءَ والمحافظاتِ الحرةِ وخلَّفت عشرات الشهداء والجرحى جلهم نساءٌ وأطفالٌ ليبلغَ إجمالي غاراتِ العدوانِ السعوديِّ منذُ بدءِ التصعيدِ على بلدِنا أكثر من 2700 غارةٍ جويةٍ وصاروخٍ. نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى خلال الـ48 ساعةً الماضيةَ ستَّ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ وذلك بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرة. العمليةُ الأولى استهدفتْ شركةَ أرامكو في ينبعَ على مرحلتينِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ اللهِ وتسببتْ بنشوبِ حرائقَ كبيرةٍ في المواقعِ المستهدفةِ. والعمليةُ الثانيةُ استهدفتْ حقلَ الشيبةِ النفطيَّ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ وأدتْ إلى نشوبِ حرائقَ في المواقعِ المستهدفةِ. العمليةُ الثالثةُ استهدفت مطارَ خالدٍ في الرياضِ على ثلاثِ مراحلَ وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ الله. والعمليةُ الرابعةُ استهدفتْ مطارَ أبها الدولي وراداراتٍ تابعةً للعدوِّ السعوديِّ في جبليِ الحصنِ والرحمةِ وقاعدةَ خميسِ مشيط الجويةَ على ثلاثِ مراحلَ وكانتِ الإصاباتُ مباشرةً بفضلِ اللهِ وأدتْ إلى تعطلِ حركةِ الملاحةِ في المطارِ وأضرارٍ في القاعدةِ الجوية. بينما استهدفتِ العمليةُ الخامسةُ معسكرَ قوةِ الواجبِ البحريةِ السعوديةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً وخلفتْ قتلى وجرحى في قواتِ العدوِّ السعودي. أما العمليةُ السادسةُ فقدِ استهدفتْ راداراً للعدوِّ السعوديِّ في بئرِ عسكر، وكانتِ الإصابةُ مباشرةً وأدتْ إلى تدميرِ الرادارِ بفضل الله. إنَّ يمنَ المتوكلينَ على اللهِ المعتمدينَ عليهِ الواثقينَ بنصرِهِ وتأييدِهِ لن يخضعَ لهذا العدوِّ المجرمِ وسيواصلُ بكلِّ قوةٍ وثباتٍ وبكلِّ عزيمةٍ وإرادةٍ وإيمانٍ جهادَهُ المقدسَ في التصدي للعدوانِ والردِّ عليهِ بعملياتٍ أوسعَ وضرباتٍ أقسى واستهدافاتٍ أشدَّ وأنكى. مستمرونَ في عملياتِنا العسكريةِ باتجاهِ العمقِ السعوديِّ وفي فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدِنا العزيزِ. واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً، والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ صنعاءُ 8 جمادى الأولى 1448هـ الموافقُ 19 أكتوبر 2026م. صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ