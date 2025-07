Tehran confirms FM Araghchi's visit to Saudi Arabia

Shafaq News - Tehran

Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi is scheduled to visit Saudi Arabia on Wednesday, according to the Iranian Foreign Ministry.

In a post on X, Esmaeil Baqaei, the Foreign Ministry spokesperson indicated that Araghchi will make a brief stop in Jeddah on his return from Brazil, where he attended the BRICS leaders' summit.

دکتر عراقچی وزیر امور خارجه در مسیر برگشت به تهران از برزیل (اجلاس سران #بریکس)، توقف کوتاهی در جده داشته و با مقام‌های عالی‌رتبه #عربستان سعودی دیدار می‌کند. در این دیدارها، راجع به روابط دوجانبه و وضعیت صلح و امنیت در منطقه گفتگو و تبادل نظر خواهد شد.On his way back home… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) July 8, 2025

This visit will focus on bilateral ties between Tehran and Riyadh, alongside broader issues concerning regional peace and security.

This marks Araghchi’s second visit to Saudi Arabia this year, following a May 2025 trip during which he held meetings with his Saudi counterparts in Jeddah.