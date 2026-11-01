Shafaq News- Riyadh

Air defenses intercepted and destroyed a ballistic missile and a drone launched by the Houthis toward southern Saudi Arabia, Saudi-led Coalition spokesperson Maj. Gen. Turki Al-Malki said on Sunday.

Al-Malki also announced a targeted operation against key resources used by the Houthis to support their war effort.

Majed Abdullah Al-Nuzaili, spokesperson for Yemen’s internationally recognized armed forces, said government forces carried out 1,272 strikes over the past 24 hours. He claimed the operations “neutralized” around 500 Houthi field commanders and fighters and destroyed or damaged 169 vehicles, pieces of equipment, and heavy weapons.

تواصل قواتنا المسلحة تنفيذ مهامها القتالية ضمن عملية «فجر اليمن»، وخلال الـ 24 ساعة الماضية نفذت (1272) عملية استهداف طالت تجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية وتعزيزاتها وتحصيناتها ومصادر نيرانها ووسائل حركتها وإمدادها. وأسهمت الاستهدافات، بالتزامن مع الأعمال القتالية لوحداتنا، في إلحاق خسائر بقدرات المليشيا وإسناد التقدم واستعادة مواقع في جبهة الجوف، فيما تواصل قواتنا عملياتها على امتداد الجبهات الشمالية، وجبهات مأرب والبيضاء والجبهة الجنوبية والجنوبية الغربية. وفي تعز، يواصل أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية معركتهم بثبات وإصرار، مسنودين بالطيران الحربي والمسيّر والمدفعية، ويوجهون ضربات لتحركات المليشيا وتعزيزاتها، مجسدين إرادة تعز وأبنائها في مواجهة التهديد والدفاع عن أرضهم وأهلهم. وأسفرت العمليات عن تحييد نحو (500) من القيادات الميدانية وعناصر المليشيا، وتدمير وإعطاب (169) آلية ومعدة وقطعة سلاح ثقيل. وتواصل قواتنا المسلحة أداء مهامها بعزم واقتدار، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.