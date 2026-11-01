Saudi air defenses intercept Houthi missile, drone
Shafaq News- Riyadh
Air defenses intercepted and destroyed a ballistic missile and a drone launched by the Houthis toward southern Saudi Arabia, Saudi-led Coalition spokesperson Maj. Gen. Turki Al-Malki said on Sunday.
Al-Malki also announced a targeted operation against key resources used by the Houthis to support their war effort.
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. https://t.co/H64LqjLdVQ— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 1, 2026
Majed Abdullah Al-Nuzaili, spokesperson for Yemen’s internationally recognized armed forces, said government forces carried out 1,272 strikes over the past 24 hours. He claimed the operations “neutralized” around 500 Houthi field commanders and fighters and destroyed or damaged 169 vehicles, pieces of equipment, and heavy weapons.
تواصل قواتنا المسلحة تنفيذ مهامها القتالية ضمن عملية «فجر اليمن»، وخلال الـ 24 ساعة الماضية نفذت (1272) عملية استهداف طالت تجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية وتعزيزاتها وتحصيناتها ومصادر نيرانها ووسائل حركتها وإمدادها. وأسهمت الاستهدافات، بالتزامن مع الأعمال القتالية لوحداتنا، في إلحاق خسائر بقدرات المليشيا وإسناد التقدم واستعادة مواقع في جبهة الجوف، فيما تواصل قواتنا عملياتها على امتداد الجبهات الشمالية، وجبهات مأرب والبيضاء والجبهة الجنوبية والجنوبية الغربية. وفي تعز، يواصل أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية معركتهم بثبات وإصرار، مسنودين بالطيران الحربي والمسيّر والمدفعية، ويوجهون ضربات لتحركات المليشيا وتعزيزاتها، مجسدين إرادة تعز وأبنائها في مواجهة التهديد والدفاع عن أرضهم وأهلهم. وأسفرت العمليات عن تحييد نحو (500) من القيادات الميدانية وعناصر المليشيا، وتدمير وإعطاب (169) آلية ومعدة وقطعة سلاح ثقيل. وتواصل قواتنا المسلحة أداء مهامها بعزم واقتدار، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.— الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية (@spokespersonyem) November 1, 2026
Meanwhile, Houthi military spokesperson Yahya Saree claimed Saudi forces carried out 75 air and missile strikes over the past 24 hours across Saada, Taiz, Amran, Ibb, Dhamar, Lahj, Hodeidah, and Al-Jawf. He alleged that civilian sites were targeted and that civilians were killed and injured, adding that Saudi strikes since the latest escalation had reached 3,830.
شن الطيران الحربي السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية 75 غارةً جويةً وصاروخاً استهدف بها الأعيان المدنية في محافظات صعدة وتعز وعمران وإب وذمار ولحج والحديدة والجوف من خلال طائرات "F-15" و "تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من جيزان وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين. ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدِنا 3830 غارةً جويةً وصاروخاً.— العميد/ يحيى سريع (@Yah_Saree) November 1, 2026
Houthi-affiliated Al-Masirah also reported two Saudi strikes on Ras Issa port in Hodeidah, artillery shelling in the border district of Al-Dhahir, and an attack on the road linking Lahj and Taiz in Al-Maqatirah district, which it said cut the road and damaged nearby homes. The outlet separately said two civilians were injured when Saudi-backed forces targeted homes in Taiz’s Hayfan district.