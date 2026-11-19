Syria nabs Al-Assad-era commander linked to Al-Otaiba ambush
Shafaq News- Damascus
Syrian security forces have arrested former Brigadier General Ruwad Zaidan, accused of orchestrating the 2014 Al-Otaiba ambush in Eastern Ghouta, which killed more than 150 people, Interior Minister Anas Khattab said on Thursday.
Khattab provided no details about the circumstances or location of the arrest.
الله أكبر… ما أثقل اسم العتيبة على قلوبنا. لكل شهيد اسم يناديه أحبته، وصوت يشتاقون إليه، ومكان في البيت بقي خاليا بعده. اللهم ارحم شهداء العتيبة واجبر قلوب أهاليهم يا رب أقر أعينهم بيوم يسمعون فيه كلمة الحق في قاعة المحكمة، ويرون كل من ثبتت مسؤوليته عن دم أحبتهم ينال جزاءه العادل. لن ننساكم يا شهداء— Emad AL-Tourkmani (@EmadALTourkmani) November 19, 2026
Zaidan served under former President Bashar al-Assad, ousted in December 2024 following a rebel offensive led by Hayat Tahrir al-Sham (HTS) chief Ahmad al-Sharaa, who later assumed the presidency.