Shafaq News- Sanaa

Yemen's Ansarallah movement (Houthis) launched drone strikes on Riyadh's King Khalid International Airport and Saudi Arabia's East-West oil pipeline, the group’s spokesperson, Yahya Saree, said on Friday.

One drone targeted the airport and two others struck Pumping Station No. 3 east of Riyadh, Saree stated, adding that both operations achieved their objectives.

The group also reported firing two ballistic missiles at Saudi troop concentrations in Al-Tuwal, Jazan, claiming dozens of casualties, including Sudanese personnel. Saree also said the group fired missiles at Saudi-backed forces in eastern Al-Jawf and the Kharaz and Khor Umayra areas of Lahij province, killing and wounding an unspecified number of fighters.

In Aden, the group said its missiles and drones struck weapons depots at Ras Abbas military camp, causing fires.

The Houthis also said Saudi forces carried out 85 airstrikes and a missile attack over the preceding 24 hours across Lahij, Taiz, Saada, Al-Jawf, Marib, and Amran, causing civilian casualties. Houthi-affiliated Al-Masirah TV reported Saudi missile strikes in border areas of Saada and an airstrike in Al-Nashma in Taiz.

Separately, the Houthi-run Health Ministry in Sanaa reported 12 deaths, including eight children, and 14 injuries following an attack on Al-Mukhaaf market.

Meanwhile, Yemen TV, affiliated with the internationally recognized government, reported that Houthi sniper fire killed a child and injured two women in Taiz. Government-aligned reports also said Houthi ballistic missiles targeted civilian areas in Aden.

مقتل طفل وإصابة امرأتين برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية في تعز تعز - قناة اليمن الفضائية قُتل طفل وأصيبت امرأتان في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، اليوم الجمعة، برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأوضح مصدر محلي، أن الطفل عمر عمار محمد عبدالغني (12 عاماً) قُتل برصاص قناصة المليشيا أثناء رعيه للأغنام في قرية الجبالي بمديرية صبر الموادم. وأضاف المصدر " أن القناصة استهدفوا مدنيين في قرية الدمنة بعزلة الأقروض في مديرية المسراخ، ما أسفر عن إصابة حنين طه سعيد حزام (17 عاماً)، وأمينة عبدالحكيم الصغير (35 عاماً) وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم" #اليمن #قناة_اليمن

Yemeni military spokesperson Majed Al-Nuzaili said forces loyal to the internationally recognized government carried out 943 strikes and targeting operations, including 18 airstrikes, 21 drone attacks, 27 rocket artillery strikes, and 877 field artillery operations against Houthi positions across several fronts.

According to Al-Nuzaili, the operations killed or wounded 221 Houthi commanders and fighters and destroyed or damaged 73 military vehicles and pieces of heavy equipment.

Government forces also reported shooting down a Houthi explosive-laden drone along the northern front in Marib province.

يواصل أبطال قواتنا المسلحة تنفيذ مهامهم ضمن عملية «فجر اليمن»، والتعامل مع أعمال مليشيا الحوثي الإرهابية القتالية واستهداف تجمعاتها ومواقعها ووسائلها القتالية. وخلال الساعات الماضية، نفذت قواتنا المسلحة (943) غارة وعملية استهداف، شملت (18) غارة بالطيران الحربي، و(21) عملية استهداف بالطيران المسيّر، و(27) بالراجمات، و(877) بمدفعية الميدان، طالت مواقع المليشيا وتحصيناتها ومرابض نيرانها وتجمعات عناصرها وآلياتها في عدد من جبهات القتال. ففي تعز، يخوض أبطال قواتنا المسلحة، مسنودين بالمقاومة الشعبية، مواجهات في عدد من المحاور، متصدّين لهجمات المليشيا ومستهدفين تجمعاتها وتعزيزاتها، بثبات وإرادة قتالية راسخة. فيما نفذت وحداتنا في جبهات مأرب والجوف أعمالاً هجومية ضد مواقع المليشيا، بالتزامن مع استمرار المواجهات واستهداف تجمعاتها ووسائلها القتالية، والتعامل مع تحركات العدو ومصادر نيرانه. وفي الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، يواصل أبطال قواتنا من درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية أداء مهامهم والتعامل مع هجمات المليشيا ومحاولات تسللها، في ظل مواجهات مستمرة وتغيّرات في مواقع السيطرة ببعض القطاعات لصالح قواتنا المسلحة. وأسفرت العمليات عن تحييد عدد (221) من قيادات وعناصر المليشيا بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب (73) من آليات ووسائل عسكرية ومعدات ثقيلة تستخدم لأعمال الهندسة العسكرية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بمواقع وتحصينات تابعة لها. وتؤكد القوات المسلحة أن أبطالها ماضون في أداء واجبهم الوطني بعزيمة ثابتة، ومواصلة مهامهم لتحقيق أهداف عملية «فجر اليمن»، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.