Shafaq News- Damascus

Israeli forces entered three villages in southern Syria's Quneitra province on Monday, conducting simultaneous incursions into eastern Zubaida, Ruwayhina, and Rasm Al-Halabi.

A Shafaq News correspondent said Israeli troops searched several passers-by during the incursions. The forces also established two military positions and deployed a sniper west of Sayda Al-Hanout village in southern Quneitra, near heavy machinery carrying out excavation, bulldozing, and land-leveling work along the Sufa 53 line.

On Sunday, Israeli forces set up a checkpoint at the Al-Amal Farms junction in the town of Jubbatha Al-Khashab. United Nations forces were stationed roughly 700 meters from the checkpoint.

According to Sijil Center, Israeli forces committed 395 violations in Syria in October 2026, up 41.1% from September, marking the highest monthly total of the year, with an average of 12.74 violations per day.

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