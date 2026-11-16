Israeli troops search civilians in southern Syria
Shafaq News- Damascus
Israeli forces entered three villages in southern Syria's Quneitra province on Monday, conducting simultaneous incursions into eastern Zubaida, Ruwayhina, and Rasm Al-Halabi.
A Shafaq News correspondent said Israeli troops searched several passers-by during the incursions. The forces also established two military positions and deployed a sniper west of Sayda Al-Hanout village in southern Quneitra, near heavy machinery carrying out excavation, bulldozing, and land-leveling work along the Sufa 53 line.
On Sunday, Israeli forces set up a checkpoint at the Al-Amal Farms junction in the town of Jubbatha Al-Khashab. United Nations forces were stationed roughly 700 meters from the checkpoint.
According to Sijil Center, Israeli forces committed 395 violations in Syria in October 2026, up 41.1% from September, marking the highest monthly total of the year, with an average of 12.74 violations per day.
Read more: Israeli incursions cut Syrian villagers off from their land
التقرير الإحصائي للعمليات الإسرائيلية في سوريا لشهر أكتوبر 2026 من مركز سجل: 🔷أعلى حصيلة شهرية للانتهاكات: وثق التقرير 395 انتهاكاً إسرائيلياً خلال أكتوبر 2026، بزيادة 41.1% عن سبتمبر، ليكون الشهر الأعلى كثافة في الانتهاكات الميدانية خلال العام بمعدل 12.74 انتهاكاً يومياً. 🔷التواجد البري الأشد كثافة: سجل أكتوبر 126 حادثة توغل بري بالدبابات والسيارات العسكرية والعربات المسيرة، متصدراً جميع أشهر 2026 في التغلغل الميداني، بالتوازي مع تنفيذ 36 مداهمة للمنازل. 🔷استئناف حوادث القتل المباشر: وثق التقرير أول حادثتي قتل لمدنيين سوريين منذ أبريل 2026، حيث استُشهد الشابان معاذ البعير ومحمد الدبور في درعا والقنيطرة، في أول حالة قتل متعدد منذ نوفمبر 2025. 🔷توسع الاحتجاز واستهداف النساء: سجل أكتوبر 30 حالة احتجاز بينها أول حادثة احتجاز لامرأة يوثقها المركز، ليرتفع عدد السوريين المغيبين قسراً في سجون الاحتلال إلى 42 سورياً. 🔷تغيير بنيوي وتمدد جغرافي: واصل الاحتلال أعمال التجريف واقتطاع الأراضي ضمن مشروع سوفا 53 بريف القنيطرة الجنوبي، مع تنفيذ حفريات وسواتر بارتفاع 6 أمتار حرمت الأهالي من مراعيهم. لقراءة التقرير كاملاً: https://t.co/ySFM3F87SI— مركز سجل (@sijilsy) November 2, 2026