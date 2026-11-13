Shafaq News- Gaza

Israeli artillery shelling killed three Palestinians and injured more than 20 others east of Deir al-Balah in the central Gaza Strip on Friday, Palestinian media outlets reported.

Military vehicles opened fire east of Al-Masdar village in central Gaza and in areas east of Khan Younis in the south.

Israeli artillery also struck northwest of Beit Lahia in northern Gaza, while forces demolished residential buildings near the Yellow Line in the Al-Zeitoun neighborhood, east of Gaza City.

Separately, the Israeli military and the Shin Bet security agency said they had killed more than 10 militants in strikes across Gaza over the past week and destroyed a weapons-manufacturing workshop.

צה"ל ושב"כ חיסלו לאורך השבוע יותר מ-10 מחבלים ברצועת עזה והשמידו סדנה לייצור אמצעי לחימה: חלק מהמחבלים פשטו לישראל בטבח 7 באוקטובר במספר תקיפות ברחבי רצועת עזה לאורך השבוע החולף, צה"ל ושב"כ חיסלו יותר מ-10 מחבלים שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בין המחבלים שחוסלו: • מחמד עטא זכי קישאוי, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר • עלי נעים עאיש אבו עצאי, מחבל בפלג סיף אל-אסלאם שלקח חלק בייצור אמצעי לחימה כחלק מסדנה של מטה הייצור של הזרוע הצבאית של חמאס, על מנת לייצר אמצעי לחימה לפגיעה באזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל. הסדנה הושמדה על ידי צה"ל ושב"כ • האני אבראהים סעיד חודרי, מפקד מחלקת אספקה בגדוד צברה תחת הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס אשר פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי