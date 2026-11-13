Israeli shelling kills 3 in central Gaza

Israeli shelling kills 3 in central Gaza
2026-11-13T18:57:20+00:00

Shafaq News- Gaza

Israeli artillery shelling killed three Palestinians and injured more than 20 others east of Deir al-Balah in the central Gaza Strip on Friday, Palestinian media outlets reported.

Military vehicles opened fire east of Al-Masdar village in central Gaza and in areas east of Khan Younis in the south.

Israeli artillery also struck northwest of Beit Lahia in northern Gaza, while forces demolished residential buildings near the Yellow Line in the Al-Zeitoun neighborhood, east of Gaza City.

Separately, the Israeli military and the Shin Bet security agency said they had killed more than 10 militants in strikes across Gaza over the past week and destroyed a weapons-manufacturing workshop.

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