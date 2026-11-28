Houthis target five Saudi sites, Coalition launches retaliatory strikes
Shafaq News- Sanaa/ Riyadh
Yemen's Houthi movement (Ansarallah) claimed responsibility for five military operations against Saudi Arabia over the past 48 hours, while the Saudi-led Coalition confirmed several missile interceptions and retaliatory strikes on Houthi positions.
In a statement on Saturday, Houthi military spokesperson Yahya Saree detailed the operations, identifying King Khalid International Airport in Riyadh as the first target. The second operation struck two radar systems in Abha and Khamis Mushait, while the third hit the Jizan refinery.
The fourth operation targeted the Hawiyah gas plant in the Eastern Province, south of Al-Ahsa. The fifth involved the Al-Shaqiq and Jazan power stations, he added.
بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ قالَ تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} صدقَ اللهُ العظيم في إطارِ الردِّ على العدوانِ السعوديِّ الغاشمِ على بلدِنا وردًّا على جرائمِهِ الوحشيةِ بحقِّ شعبِنا واستهدافِهِ لمحطاتِ الكهرباءِ والأعيانِ المدنيةِ في العاصمةِ صنعاءَ وعددٍ من المحافظاتِ.. نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى خمسَ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ خلالَ الـ48 ساعةً الماضيةَ: العمليةُ الأولى استهدفت مطارَ خالدٍ الدوليَّ في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياضِ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ. والعمليةُ الثانيةُ استهدفت رادارينِ في منطقتي أبها وخميسِ مشيطٍ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً وأدت إلى تعطيلِ الرادارينِ بفضلِ اللهِ. فيما العمليةُ الثالثةُ استهدفت مصفاةَ جيزانَ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ اللهِ وتسببت بنشوبِ حرائقَ كبيرةٍ في المواقعِ المستهدفةِ. أما العمليةُ الرابعةُ فقد استهدفت معملَ غازِ الحويةِ في المنطقةِ الشرقيةِ جنوبيَّ الأحساءِ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ وأدت إلى نشوبِ حرائقَ في المواقعِ المستهدفةِ. والعمليةُ الخامسةُ استهدفت محطتي كهرباءِ الشقيقِ وجيزانَ وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً بفضلِ اللهِ وأدت إلى أضرارٍ كبيرةٍ في المحطاتِ المستهدفةِ. تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنها مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في إيلامِ المعتدي السعوديِّ المجرمِ بكلِّ قوةٍ وحزمٍ وستواصلُ بعونِ اللهِ عملياتِ التطويرِ لقدراتِها وإمكاناتِها حتى الوصولِ إلى توازنِ الردعِ مع هذا العدوِّ المجرمِ والعميلِ. مستمرونَ في عملياتِنا العسكريةِ النوعيةِ باتجاهِ العمقِ السعوديِّ وفي فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ وضباطِهِ حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدِنا العزيزِ. واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً، والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ صنعاءُ 19 جمادى الآخرة 1448هـ الموافقُ 28 نوفمبر 2026م. صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ— العميد/ يحيى سريع (@Yah_Saree) November 28, 2026
The Coalition confirmed carrying out military strikes aimed at destroying "vital Houthi facilities." Its spokesperson, Turki Al-Malki, described the sites as infrastructure used to support missile and drone attacks against civilians. He warned that the Coalition would respond to any Ansarallah operation against civilians, adding that its actions complied with international humanitarian law.
https://t.co/VW51BQeIZl— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 28, 2026
Earlier today, Al-Malki said Saudi air defenses had intercepted and destroyed a ballistic missile launched by the Houthis toward Al-Shaqiq in the Jazan region. He also disclosed that three other Houthi ballistic missiles fired toward the Kingdom's southern region had been intercepted. Saudi air defenses also brought down a cruise missile headed toward Riyadh.
Separately, Col. Majed Abdullah Al-Nuzaili, military spokesperson for Yemen's internationally recognized government, reported 779 military operations against Houthi positions. These included 24 airstrikes, 28 drone attacks, and 727 artillery strikes across several fronts, including Taiz, Marib, Al-Jawf, and southern Yemen. Preliminary military estimates put Houthi casualties at around 87 killed or wounded, while 63 vehicles and pieces of military equipment were reportedly destroyed or damaged.
ضمن عملية «فجر اليمن»، تواصل قواتنا المسلحة أعمالها التعرضية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، وتدمير قدراتها العسكرية، ورصد تحركاتها والتعامل معها في جميع محاور وجبهات القتال. ففي جبهات تعز ومأرب والجوف ولحج وأبين والضالع وشبوة ويافع وميدي، تواصل قواتنا، مسنودةً بالمقاومة الشعبية وبإسناد الطيران الحربي والمسيّر، أعمالها التعرضية ضد المليشيا، وتنفّذ قواتنا ضربات نيرانية مركّزة على مواقع المليشيا وتجمعاتها وتعزيزاتها وآلياتها ومرابض هاوناتها ومخازن أسلحتها. وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية انتقامها من المدنيين حيث استهدفت بالصواريخ وقذائف الهاون والطيران المسيّر مناطق متعددة في محافظة تعز، أسفرت عن استشهاد (11) مواطناً مدنياً وإصابة (7) آخرين بينهم أطفال، كما أصيبت طفلتان بشظايا صاروخ أطلقته المليشيا على منطقة أسفل قرية العشة في كرش، وأصيب مواطن برصاص قناصتها في الضالع. وخلال الساعات الماضية، نفذت قواتنا المسلحة (779) عملية استهداف، توزعت بين (24) غارة جوية، و(727) بمدفعية الميدان، و(28) بالطيران المسيّر، طالت هذه العمليات مواقع المليشيا وتجمعاتها وتعزيزاتها وتحصيناتها، وأسفرت عن تحييد (87) من قياداتها وعناصرها، وتدمير وإعطاب (63) آلية ووسيلة قتالية. وتؤكد القوات المسلحة مواصلة تنفيذ مهامها ضمن عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها كاملة، والتزامها التام بأحكام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية.— الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية (@spokespersonyem) November 28, 2026
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