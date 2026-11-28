Shafaq News- Sanaa/ Riyadh

Yemen's Houthi movement (Ansarallah) claimed responsibility for five military operations against Saudi Arabia over the past 48 hours, while the Saudi-led Coalition confirmed several missile interceptions and retaliatory strikes on Houthi positions.

In a statement on Saturday, Houthi military spokesperson Yahya Saree detailed the operations, identifying King Khalid International Airport in Riyadh as the first target. The second operation struck two radar systems in Abha and Khamis Mushait, while the third hit the Jizan refinery.

The fourth operation targeted the Hawiyah gas plant in the Eastern Province, south of Al-Ahsa. The fifth involved the Al-Shaqiq and Jazan power stations, he added.

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ قالَ تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} صدقَ اللهُ العظيم في إطارِ الردِّ على العدوانِ السعوديِّ الغاشمِ على بلدِنا وردًّا على جرائمِهِ الوحشيةِ بحقِّ شعبِنا واستهدافِهِ لمحطاتِ الكهرباءِ والأعيانِ المدنيةِ في العاصمةِ صنعاءَ وعددٍ من المحافظاتِ.. ​نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى خمسَ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ خلالَ الـ48 ساعةً الماضيةَ: العمليةُ الأولى استهدفت مطارَ خالدٍ الدوليَّ في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياضِ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ. والعمليةُ الثانيةُ استهدفت رادارينِ في منطقتي أبها وخميسِ مشيطٍ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً وأدت إلى تعطيلِ الرادارينِ بفضلِ اللهِ. فيما العمليةُ الثالثةُ استهدفت مصفاةَ جيزانَ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ اللهِ وتسببت بنشوبِ حرائقَ كبيرةٍ في المواقعِ المستهدفةِ. أما العمليةُ الرابعةُ فقد استهدفت معملَ غازِ الحويةِ في المنطقةِ الشرقيةِ جنوبيَّ الأحساءِ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ وأدت إلى نشوبِ حرائقَ في المواقعِ المستهدفةِ. والعمليةُ الخامسةُ استهدفت محطتي كهرباءِ الشقيقِ وجيزانَ وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً بفضلِ اللهِ وأدت إلى أضرارٍ كبيرةٍ في المحطاتِ المستهدفةِ. ​تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنها مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في إيلامِ المعتدي السعوديِّ المجرمِ بكلِّ قوةٍ وحزمٍ وستواصلُ بعونِ اللهِ عملياتِ التطويرِ لقدراتِها وإمكاناتِها حتى الوصولِ إلى توازنِ الردعِ مع هذا العدوِّ المجرمِ والعميلِ. ​مستمرونَ في عملياتِنا العسكريةِ النوعيةِ باتجاهِ العمقِ السعوديِّ وفي فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ وضباطِهِ حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدِنا العزيزِ. واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً، والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ صنعاءُ 19 جمادى الآخرة 1448هـ الموافقُ 28 نوفمبر 2026م. صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ