Shafaq News- Riyadh/ Sanaa

Saudi air defenses intercepted four drones targeting southern Saudi Arabia and three ballistic missiles heading toward the Eastern Province on Tuesday, all launched by Yemen’s Houthis, Saudi-led Coalition spokesperson Maj. Gen. Turki Al-Malki said.

Saudi media reported explosions in Dammam and other parts of the Eastern Province, where authorities issued a public warning about a potential threat.

FlightRadar24 data also showed approximately five aircraft circling near King Fahd International Airport in Dammam, indicating possible delays to arrivals. The duration of the disruption remained unclear.

In Yemen, Houthi-affiliated Al-Masirah TV said Saudi airstrikes killed one civilian and wounded three others after hitting a residential building in the Al-Hali neighborhood of Mocha, a coastal city in Taiz province. The broadcaster also reported Saudi strikes on Mocha’s port and surrounding areas and Al-Rawda School in Lahj province’s Al-Maqatirah district, along with gunfire that wounded a civilian in Saada province’s border district of Shada.

On Monday, Houthi military spokesperson Yahya Saree accused Saudi forces of launching 119 air and missile strikes over the previous 24 hours across Sanaa, Al-Jawf, Taiz, Saada, Amran, Ibb, and Lahj.

F-15 and Typhoon fighter jets operating from Khamis Mushait and Taif air bases carried out the airstrikes, while missiles were launched from Jazan, according to Saree, who said Saudi air and missile attacks had reached 3,298 since the latest escalation began.

Meanwhile, Yemen’s internationally recognized government outlined operations against Houthi forces under its ongoing “Dawn of Yemen” offensive. Military spokesperson Col. Majed Abdullah Al-Nuzaili reported 1,276 strikes and attacks over the previous 24 hours against Houthi command centers, defensive positions, artillery sites, reinforcements, supply routes, and weapons depots.

تواصل القوات المسلحة عملياتها الهجومية ضمن عملية "فجر اليمن"، ونفذت خلال الساعات الـ24 الماضية (1276) عملية استهداف طالت القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات والمحاور. وشملت الاستهدافات مراكز القيادة والسيطرة الميدانية، والمواقع الدفاعية، ومرابض النيران، والتعزيزات العسكرية، ووسائل النقل والإمداد، ومخازن الأسلحة والذخائر. كما نُفذت، بالتزامن، عمليات نوعية في العمق استهدفت قدرات المليشيا على إدارة العمليات القتالية، وإعادة تجميع قواتها، ودفع التعزيزات إلى خطوط المواجهة. وفي جبهة تعز، نفذت وحدات القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية عمليات مباغتة في عدد من المحاور، وبإسناد جوي من الطيران الحربي، الذي نفذ ضربات مركزة ضد أهداف عسكرية مشروعة، أسهمت في إخماد مصادر النيران، واعاقة تحركات التعزيزات، وتحسين الموقف التكتيكي للقوات في عدد من التباب والمواقع الحاكمة. وعلى جبهات الجوف ومأرب والبيضاء، والجبهات الجنوبية، والجنوبية الغربية، تواصل وحدات القوات المسلحة عملياتها القتالية بوتيرة متزامنة، مستهدفةً تحركات المليشيا ومواضعها الدفاعية وخطوط إمدادها، بما حدّ من قدرتها على نقل الاحتياطيات بين الجبهات، أو حشد قواتها وتركيزها في محور قتالي واحد. وأسفرت العمليات، عن تحييد نحو (382) من قيادات المليشيا وعناصرها، وتدمير وإعطاب (140) آلية وعربة وقطعة سلاح ثقيل، فضلًا عن تدمير عدد من مخازن الأسلحة والذخائر. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن استمرار العمليات وتزامن الجهد القتالي على مختلف الجبهات يعكسان مستوى عاليًا من الجاهزية والقدرة على المبادأة، ومواصلة الضغط على المليشيا واستنزاف قدراتها القتالية، وتحقيق مكاسب ميدانية متراكمة. وشددت القوات المسلحة على مواصلة تنفيذ مهامها العسكرية وفق مقتضيات الموقف الميداني، مع الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.