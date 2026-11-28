Shafaq News- Middle East

Israeli caretaker Prime Minister Benjamin Netanyahu on Saturday proposed that Gadi Eisenkot initially serve as prime minister in a national unity government, with the two agreeing to rotate the position at a later stage.

In a statement, Netanyahu called for immediate and serious negotiations to reach an agreement on forming the government, expressing hope that the other side “would show a similar willingness to reach an understanding on the proposed unity arrangement.”

Citing the scale of the challenges facing Israel, Netanyahu argued that his sense of responsibility required him to set aside all other considerations in light of what he described as the serious threats confronting the country. He further claimed that Israel faces "existential threats," arguing that addressing them requires uniting political parties that recognize Israel as "the nation-state of the Jewish people" and establishing a common political front to confront security challenges.

אזרחי ישראל, לפני ימים אחדים, האמת והצדק יצאו לאור בבית המשפט. זה קרה בזכות רבים בעם ישראל שעמדו לצידי בעשור האחרון, ובראשם רעייתי שרה ובניי יאיר ואבנר – שעברו סבל קשה ותמכו בי בכל החזיתות. בימים האחרונים, ראינו דבר נוסף: מראות מזעזעים בכנסת - עזיבת האולם בעת ההמנון, הפניית הגב להלומי הקרב וטריקת הדלת בפני המשפחות השכולות. ביום רביעי האחרון, הדרישה של רע"מ והמשותפת הביאה להפלת הצעת חוק שנועדה למנוע החזרת גופות מחבלים למשפחותיהם. מה שאנחנו רואים היום בכנסת זו רק ההתחלה. זה יקרה גם בממשלה. בלי לירות כדור אחד, גורמים עוינים ישתלטו על המדינה מבפנים. תומכי הטרור מתכננים לתת אזרחות ישראלית למאות אלפי פלסטינים שיכנסו לישראל מיהודה, שומרון, עזה ומדינות שכנות בטענה של איחוד משפחות; להקים אוטונומיה ערבית בגליל ובנגב; לסגת מאזורי הביטחון בעזה, סוריה ולבנון ולהחזיר את המחבלים לפתח יישובינו; ובסופו של דבר להקים מדינה פלסטינית בחסות איראן על חורבותיה של מדינת ישראל. כדי להכשיר את הקמת ממשלת האסון הזאת, חלק מחברי מפלגות תומכי טרור מדברים מילים רכות בעברית, בעוד שבערבית כולם מביעים תמיכה מוחלטת בארגוני הטרור ובהשמדת ישראל – תחת עקרון התקייה שמותר לשקר לכופרים כדי להביסם. כפי שאמר שלשום ח"כ בכר עואודה, בכיר ברשימה המשותפת, הוא וחבריו יכבלו את ידי ממשלת השמאל להילחם באויבנו: "נהיה נגד כל מלחמה שתיפתח נגד עמנו". רוב מוחלט של אזרחי ישראל לא נופל בפח של תרגיל שקוף זה. מאז הגילויים המהדהדים בבית המשפט והאירועים המבישים בכנסת, רבים פונים אליי בכמיהה לאחדות. ביניהם יש גם רבים שלא הצביעו עבורי שאומרים שנוכח מה שהתברר במשפט אין יותר תירוץ לחרם שמנע אחדות. אחדות זו היא צו השעה. אנו נדרשים להתמודד עם סכנות מיידיות שמאיימות על עצם קיומנו. הדרך היחידה לעשות זאת היא בשילוב כל המפלגות שרואות בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. נגיע להסכמות בנושאים שעומדים על הפרק, לרבות נושא הגיוס ולימוד התורה עליו נגיע להבנות עם שותפינו החרדים. הליכוד בהנהגתי היא המפלגה הגדולה ביותר במדינה, בפער גדול של רבע מיליון יותר מצביעים מאשר מפלגתו של איזנקוט. מטבע הדברים אני צריך להוביל את ממשלת האחדות, או לפחות להיות ראשון ברוטציה. אך נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו, אחריותי כמנהיג מחייבת אותי לשים הכל בצד, כולל את עקרון המפלגה הגדולה, ולהסכים לכך שגדי איזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי. אני מצפה שלנוכח הסכמתי זו נפתח מיד במו"מ אמיתי, כנה ומואץ שבו תהיה נכונות דומה לפשרות ולוויתורים גם בצד השני, להקמת ממשלת האחדות הלאומית שתהדוף את הסכנות ותבטיח את ביטחון ישראל ועתידה.