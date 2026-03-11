10+ Israeli strikes on alleged Hezbollah targets in Lebanon
Shafaq News- Middle East
Israel on Wednesday launched heavy airstrikes on Beirut’s southern suburbs, targeting several districts about an hour after Hezbollah fired its largest barrage of missiles toward Israel.
In a post on X, Israeli army spokesperson Avichay Adraee noted that the strikes hit Haret Hreik, Ghobeiry, Burj al-Barajneh, and Laylaki, adding that the Israeli military had issued evacuation warnings to residents before the bombardment.
#عاجل ‼️ إنذار عاجل وخطير الى سكان الضاحية الجنوبية🔴في اعقاب الجرائم الخطيرة التي ارتكبها حزب الله الإرهابي سيعمل جيش الدفاع في الوقت القريب بقوة كبيرة جداً ضد منشآته ومصالحه ووسائله القتالية.🔴حرصاً على سلامتكم، نحثكم على الإخلاء فوراً.🔴إن تواجدكم بالقرب من أي بنية… pic.twitter.com/hJIwzPW9LC— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 11, 2026
حزب الله أطلق #العصف_المأكول فسنرد عليهم #الصاع_صاعين إذا كان حزب الله يقتات على أوهام "العصف"، فليعلم أن واقع الميدان يثبت أن ضربات جيش الدفاع هي "الصاع" الذي يرتد عليهم صاعين... والميدان سيثبت أن "الصاع صاعين" والآتي أعظم— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 11, 2026
Lebanese media outlets reported a series of powerful, successive airstrikes across multiple locations in Beirut, suggesting the strikes could signal a significant expansion of operations inside Lebanon. The Israeli military has carried out at least 10 airstrikes on the area so far.
Earlier today, Hezbollah launched Operation Al-Asf Al-Maakoul, a large-scale rocket attack targeting Israeli positions and settlements in northern Israel.