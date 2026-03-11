10+ Israeli strikes on alleged Hezbollah targets in Lebanon

10+ Israeli strikes on alleged Hezbollah targets in Lebanon
2026-03-11T20:57:56+00:00

Shafaq News- Middle East

Israel on Wednesday launched heavy airstrikes on Beirut’s southern suburbs, targeting several districts about an hour after Hezbollah fired its largest barrage of missiles toward Israel.

In a post on X, Israeli army spokesperson Avichay Adraee noted that the strikes hit Haret Hreik, Ghobeiry, Burj al-Barajneh, and Laylaki, adding that the Israeli military had issued evacuation warnings to residents before the bombardment.

Lebanese media outlets reported a series of powerful, successive airstrikes across multiple locations in Beirut, suggesting the strikes could signal a significant expansion of operations inside Lebanon. The Israeli military has carried out at least 10 airstrikes on the area so far.

Earlier today, Hezbollah launched Operation Al-Asf Al-Maakoul, a large-scale rocket attack targeting Israeli positions and settlements in northern Israel.

Related News arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
English
English
Radio radio icon