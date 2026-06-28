Iraq's Integrity Commission issues arrest warrants in public funds case
Shafaq News- Baghdad
Iraq's Federal Integrity Commission (CoI) said on Sunday it had begun executing judicial arrest warrants against several suspects accused of misusing public funds.
CoI noted that the warrants followed joint work by judicial, executive, and legislative authorities, as well as its own monitoring and auditing procedures.
Iraqi security forces launched a sweeping anticorruption operation across Baghdad and several provinces at dawn Sunday, detaining 43 officials, politicians, businessmen, and members of parliament.