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Iraq's Integrity Commission issues arrest warrants in public funds case

Iraq's Integrity Commission issues arrest warrants in public funds case
2026-06-28T12:30:49+00:00

Shafaq News- Baghdad

Iraq's Federal Integrity Commission (CoI) said on Sunday it had begun executing judicial arrest warrants against several suspects accused of misusing public funds.

CoI noted that the warrants followed joint work by judicial, executive, and legislative authorities, as well as its own monitoring and auditing procedures.

Iraqi security forces launched a sweeping anticorruption operation across Baghdad and several provinces at dawn Sunday, detaining 43 officials, politicians, businessmen, and members of parliament.

Read more: Iraq anti-corruption drive nets 43 suspects

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