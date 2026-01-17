USD/IQD exchange rates dip in Baghdad, Erbil
Shafaq News– Baghdad/ Erbil
The US dollar exchange rates fell on Saturday in the markets of Baghdad and Erbil as trading opened for the week, according to a Shafaq News survey.
Baghdad’s Al-Kifah and Al-Harithiya central exchanges registered a rate of 147,500 Iraqi dinars per $100, down from 148,000 dinars on Thursday. Local exchange shops recorded a selling rate of 148,000 dinars and a buying rate of 147,000 dinars per $100.
In Erbil, the dollar eased as well, selling at 147,350 dinars per $100 and buying at 147,250 dinars.