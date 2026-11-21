Gold prices inch lower in Baghdad, Erbil
Shafaq News- Baghdad/ Erbil
Gold prices fell in Baghdad and Erbil on Saturday, with the wholesale selling price of imported 21-carat gold in Baghdad down 50,000 Iraqi dinars per mithqal from Thursday, according to a Shafaq News market survey.
Wholesalers on Baghdad’s Al-Nahr Street sold 21-carat Gulf, Turkish and European gold for 840,000 dinars per mithqal, equivalent to five grams, and bought it for 836,000 dinars. The selling price was 890,000 dinars on Thursday. Wholesalers sold Iraqi 21-carat gold for 810,000 dinars and bought it for 806,000 dinars.
Baghdad jewelry shops sold 21-carat Gulf gold for 840,000 to 850,000 dinars per mithqal and Iraqi gold of the same purity for 810,000 to 820,000 dinars.
In Erbil, selling prices were 916,000 dinars per mithqal for 22-carat gold, 875,000 for 21-carat gold and 750,000 for 18-carat gold.