USD/IQD exchange rates dip in Baghdad, Erbil
2026-11-21T08:38:50+00:00
Shafaq News- Baghdad/ Erbil
The US dollar opened Saturday’s trading higher in Baghdad and Erbil, hovering around 170,000 dinars per 100 dollars.
According to a Shafaq News market survey, the dollar fell to 170,000 Iraqi dinars per $100 on Baghdad’s Al-Kifah and Al-Harithiya central exchanges, down from 170,600 dinars on Thursday.
Exchange shops in Baghdad sold $100 for 170,500 dinars and bought it for 169,500 dinars.
In Erbil, exchange shops sold $100 for 170,000 dinars and bought it for 169,900 dinars.