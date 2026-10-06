Basrah crudes slide 8% as Brent rises

Basrah crudes slide 8% as Brent rises
2026-10-06T06:51:11+00:00

Shafaq News- Basrah

Iraq’s Basrah crude grades fell more than 8% in their latest assessments, widening their discount to Brent even as global oil benchmarks edged higher on Tuesday.

Basrah Heavy was assessed at $68.34 per barrel, down $6.41, or 8.58%, while Basrah Medium fell to $71.64, also down $6.41, or 8.21%.

By comparison, Brent crude traded around $100.54 per barrel on Tuesday, while US West Texas Intermediate stood near $89.60.

At those levels, Basrah Heavy was trading at a discount of about $32 per barrel to Brent, while Basrah Medium was roughly $29 lower.

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