Basrah crudes retreat alongside global decline
Shafaq News- Basrah
Iraq’s Basrah crude prices fell by less than 5% on Thursday, tracking a broader decline in major global oil benchmarks.
Basrah Heavy crude dropped to $74.32 per barrel, down 4.62%, while Basrah Medium crude slipped to $77.62 per barrel, a decline of $3.60, or 4.43%.
Brent crude edged lower to $87.43 per barrel, losing 41 cents, or 0.5%. US West Texas Intermediate (WTI) crude also declined, falling 37 cents, or 0.5%, to $81.86 per barrel.
OPEC’s basket also fell $4.63 to $90.28 a barrel, down 4.88%, while Oman crude on the Dubai Energy Exchange dropped $6.48 to $89.11 a barrel, a decline of 6.78%.