Basrah crudes retreat alongside global decline
2026-08-06T06:58:11+00:00
Shafaq News- Basrah
Iraq’s Basrah crude prices fell by less than 2% on Thursday, tracking a broader decline in major global oil benchmarks.
Basrah Heavy crude dropped to $52.42 per barrel, down 1.71%, while Basrah Medium crude slipped to $54.72 per barrel, a decline of 91 cents, or 1.64%.
Brent crude edged lower to $79.12 per barrel, losing 33 cents, or 0.42%. US West Texas Intermediate (WTI) crude also declined, falling 42 cents, or 0.56%, to $74.80 per barrel.