Basrah crudes climb despite global drop
2026-02-18T06:29:18+00:00
Shafaq News- Basrah
Iraq’s Basrah crude advanced more than 0.7% on Wednesday, despite broader pressure on global oil markets.
Basrah Heavy crude rose by 48 cents, or 0.77%, to $63.22 per barrel, while Basra Medium crude increased by 48 cents, or 0.74%, to settle at $65.47 per barrel.
Brent crude futures fell 3 cents, or 0.04%, to $67.39 per barrel. US West Texas Intermediate (WTI) crude prices declined 5 cents, or also 0.08%, to trade at $62.28.