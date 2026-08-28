700+ athletes compete in Iraqi bodybuilding championship
2026-08-28T09:43:22+00:00
Shafaq News- Kirkuk
More than 700 athletes from across Iraq began competing in the 2026 Grand Bodybuilding and Fitness Championship in Kirkuk on Friday.
Iraqi National Bodybuilding and Fitness Federation President Faiz Abdul Hassan told Shafaq News that the two-day event at Kirkuk’s Cultural Center features bodybuilding, classic bodybuilding, classic physique, physique, and muscular physique competitions across junior, senior, and masters divisions.
The championship runs through August 29.