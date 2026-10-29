Shafaq News- Sanaa/ Riyadh

Yemen's Houthis (Ansarallah) carried out six military operations across Saudi Arabia, targeting oil facilities, airports and a military site, the group's military spokesperson Yahya Saree said on Thursday.

Saree listed targets in Riyadh, Dammam, Rabigh and the southern region of Najran, claiming the group used ballistic missiles to strike the Ras Tanura refinery, Saudi Aramco facilities in Abqaiq and the Rabigh oil refinery.

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ قال تعالى: {{ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ مَا عَلَیۡهِم مِّن سَبِیلٍ } صدق اللهُ العظيم في إطارِ الردِّ على العدوانِ السعوديِّ الغاشمِ الذي يستهدفُ بلدَنا وشعبَنا وردًّا على المجازرِ الأخيرةِ والتي راحَ ضحيتَها العشراتُ من الشهداءِ والجرحى جلُّهم من النساءِ والأطفالِ ​نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى ستَّ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ العمليةُ الأولى استهدفت مصفاةَ رأسِ تنورةَ بصاروخٍ باليستيٍّ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ اللهِ والعمليةُ الثانيةُ استهدفت شركةَ أرامكو في بقيقَ بصاروخٍ باليستيٍّ وحققت هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ فيما العمليةُ الثالثةُ استهدفت مطارَ خالدٍ في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياضِ بدفعةٍ صاروخيةٍ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ اللهِ أما العمليةُ الرابعةُ فقد استهدفت مطارَ فهدٍ الدوليَّ في الدمامِ بطائرةٍ مسيرةٍ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً وأدت إلى تعطلِ حركةِ الملاحةِ في المطارِ والعمليةُ الخامسةُ استهدفت مصفاةَ رابغٍ النفطيةَ بصاروخٍ باليستيٍّ وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ فيما العمليةُ السادسةُ استهدفت مقرَّ قيادةِ تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ في منطقةِ نجرانَ وخلفت قتلى وجرحى من جنودِ وضباطِ العدوِّ السعوديِّ وتحشيداتِه. ​تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ مضيَّها بعونِ اللهِ وقوتِه في الدفاعِ عن شعبِنا وبلدِنا وفي استمرارِ عملياتِها العسكريةِ النوعيةِ باتجاهِ العمقِ السعوديِّ وفرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدِنا العزيزِ واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً، والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ صنعاءُ 18 جمادى الأولى 1448هـ الموافقُ 29 أكتوبر 2026م. صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ