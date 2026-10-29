Houthis claim six operations across Saudi Arabia
Shafaq News- Sanaa/ Riyadh
Yemen's Houthis (Ansarallah) carried out six military operations across Saudi Arabia, targeting oil facilities, airports and a military site, the group's military spokesperson Yahya Saree said on Thursday.
Saree listed targets in Riyadh, Dammam, Rabigh and the southern region of Najran, claiming the group used ballistic missiles to strike the Ras Tanura refinery, Saudi Aramco facilities in Abqaiq and the Rabigh oil refinery.
بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ قال تعالى: {{ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ مَا عَلَیۡهِم مِّن سَبِیلٍ } صدق اللهُ العظيم في إطارِ الردِّ على العدوانِ السعوديِّ الغاشمِ الذي يستهدفُ بلدَنا وشعبَنا وردًّا على المجازرِ الأخيرةِ والتي راحَ ضحيتَها العشراتُ من الشهداءِ والجرحى جلُّهم من النساءِ والأطفالِ نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى ستَّ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ العمليةُ الأولى استهدفت مصفاةَ رأسِ تنورةَ بصاروخٍ باليستيٍّ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ اللهِ والعمليةُ الثانيةُ استهدفت شركةَ أرامكو في بقيقَ بصاروخٍ باليستيٍّ وحققت هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ فيما العمليةُ الثالثةُ استهدفت مطارَ خالدٍ في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياضِ بدفعةٍ صاروخيةٍ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ اللهِ أما العمليةُ الرابعةُ فقد استهدفت مطارَ فهدٍ الدوليَّ في الدمامِ بطائرةٍ مسيرةٍ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً وأدت إلى تعطلِ حركةِ الملاحةِ في المطارِ والعمليةُ الخامسةُ استهدفت مصفاةَ رابغٍ النفطيةَ بصاروخٍ باليستيٍّ وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ فيما العمليةُ السادسةُ استهدفت مقرَّ قيادةِ تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ في منطقةِ نجرانَ وخلفت قتلى وجرحى من جنودِ وضباطِ العدوِّ السعوديِّ وتحشيداتِه. تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ مضيَّها بعونِ اللهِ وقوتِه في الدفاعِ عن شعبِنا وبلدِنا وفي استمرارِ عملياتِها العسكريةِ النوعيةِ باتجاهِ العمقِ السعوديِّ وفرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدِنا العزيزِ واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً، والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ صنعاءُ 18 جمادى الأولى 1448هـ الموافقُ 29 أكتوبر 2026م. صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ— العميد/ يحيى سريع (@Yah_Saree) October 29, 2026
In another operation, the Houthis targeted King Khalid International Airport in Riyadh with a barrage of missiles, while a drone struck King Fahd International Airport in Dammam, disrupting air traffic.
The sixth operation targeted a Saudi military command center overseeing troop deployments in Najran, where the attack allegedly killed and wounded soldiers and officers, Saree added.
Separately, Major General Turki Al-Maliki, spokesperson for the Saudi-led coalition backing Yemen's internationally recognized government, said Saudi air defenses had intercepted and destroyed two ballistic missiles launched toward Riyadh.
التحالف: الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. https://t.co/t9h5hnnXFi— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 29, 2026
Saudi Civil Defense reported minor injuries to one person, while falling missile debris damaged a house and a vehicle in Riyadh. The agency also warned of potential danger in Riyadh, Al-Kharj and the southern city of Najran.
#الدفاع_المدني : سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين باليستيين في مدينة الرياض نتج عنه إصابة بسيطة لمواطن وأضرار مادية في منزل ومركبة. https://t.co/liQFgvC8U3— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 29, 2026
Fighting between the Houthis and Yemen's internationally recognized government, backed by Saudi Arabia, has intensified in 2026 after years of relatively stable front lines following a 2022 truce.
The Houthis alleged that Saudi forces had launched more than 2,900 airstrikes and missiles against Yemen over the previous 100 days, killing or wounding more than 562 people, mostly women and children. Neither figure could be independently verified.
The World Health Organization put the overall toll of the escalation at 1,574 killed and 6,939 wounded as of October 19.