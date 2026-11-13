Qatar, Turkiye sign four cooperation agreements

Qatar, Turkiye sign four cooperation agreements
2026-11-13T20:02:26+00:00

Shafaq News- Istanbul

Qatar and Turkiye signed four bilateral agreements and memoranda of understanding covering defense, education, consumer protection, and conflict resolution, according to a joint statement on Friday.

The agreements were announced during the 12th Supreme Strategic Committee meeting in Istanbul, chaired by Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani and Turkish President Recep Tayyip Erdogan. The mutual defense agreement provides for a unified position against external armed attacks on either country.

Both countries also reaffirmed their target of raising bilateral trade to $5 billion and agreed to expand cooperation in energy, investment, and technology.

On regional developments, Doha and Ankara called for a diplomatic resolution to the US-Iran conflict, the restoration of safe passage through the Strait of Hormuz, and Israeli compliance with the Gaza ceasefire agreement.

The statement also welcomed the Iraqi government's steps to strengthen state authority and sovereignty and supported Baghdad's efforts to improve relations with neighboring countries.

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