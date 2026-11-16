Israel says it struck Hezbollah-bound arms in Janta

Israel says it struck Hezbollah-bound arms in Janta
2026-11-16T09:48:27+00:00

Shafaq News- Beirut

The Israeli military said it struck a weapons shipment overnight in the Janta area on the Syrian-Lebanese border, alleging it was being transferred from Syria to Hezbollah.

In a post on X, an Israeli military spokesperson said the air force targeted the shipment on Monday night, claiming it was “intended to bolster Hezbollah's operational capabilities” to carry out operations against Israel.

Hezbollah has not commented on the claim.

The strike comes as Lebanon and Israel implement a US-sponsored framework agreement signed in June, which outlines a phased Israeli withdrawal tied to the deployment of the Lebanese army and the disarmament of non-state armed groups.

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