Shafaq News- Gaza

The Israeli military killed five Palestinians in several attacks across the Gaza Strip, local media reported on Friday.

An Israeli airstrike killed one Palestinian and wounded others in Bir al-Naaja, west of the Jabalia refugee camp in northern Gaza, while Israeli gunfire injured a Palestinian boy in the Al-Mawasi area of Khan Younis, southern Gaza.

Hamas condemned an Israeli strike on a residential apartment in Gaza City's Al-Rimal neighborhood early Friday, accusing Israel of attempting to assassinate Izz al-Din al-Hayya, son of the movement's political bureau chief Khalil al-Hayya. Izz al-Din survived the attack, which Hamas said also targeted his family and that of his late brother Azzam.

According to the Palestinian Information Center, members of both families were inside the apartment when it was struck. Several were wounded, including Izz al-Din's wife, who was reportedly seriously injured.

The Palestinian Health Ministry reported that the death toll from Israeli attacks on the Gaza Strip since October 7, 2023, had risen to 74,772, with another 176,298 people injured.

Separately, the Israeli military and the Shin Bet security agency announced that they had destroyed four Hamas weapons depots across Gaza. The facilities contained weapons and lathes intended for use in attacks against Israeli forces.

The Israeli military also reported killing six Hamas and Palestinian Islamic Jihad members in Khan Younis and northern Gaza earlier this week, including three it accused of participating in the October 7 attacks.

בשבוע האחרון ברצועת עזה: צה"ל ושב"כ חיסלו מספר מחבלים - בהם שלושה שפשטו לישראל בטבח 7 באוקטובר צה"ל ושב"כ תקפו במרחב חאן יונס מוקדם יותר השבוע, וחיסלו את אכרם צבחי חמדאן אבו טעימה, מחבל בגדוד מזרחיות חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, ואת וגדי סאמי סלימאן אבו צלאח, מחבל מארגון הטרור גא"פ שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקיפות נוספת השבוע בצפון רצועת עזה, צה"ל ושב"כ חיסלו ארבעה מחבלים נוספים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס: * מחמד עלי מחמד גודה - ראש חוליה שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר * אסאמה עלי מחמד גודה - אחראי הנדסה גדודי בזרוע הצבאית * חאזם חמודה - ראש חוליית נוח'בה בגדוד ג'באליה שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר * חאלד זהאר חאלד אבו עון - מחבל נוח'בה בגדוד ג'באליה בזרוע הצבאית לאורך המלחמה ובעת האחרונה בפרט, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו. טרם התקיפות ננקטו אמצעי זהירות על מנת לצמצם ככל הניתן את הנזק הצפוי לאזרחים כתוצאה מהתקיפה, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי