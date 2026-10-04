Shafaq News- Gaza

Israel killed Saqr Nabil Mousa Al-Qaisi in a strike in the southern Gaza city of Khan Younis, the Israeli military said on Sunday, identifying him as a member of Hamas' "elite unit" who participated in the Oct. 7, 2023, attack.

The military also named Al-Qaisi as director of the Turkish humanitarian organization Deniz Feneri, accusing him of using his position there to recruit members for Hamas and provide them with financial support.

It further alleged that Al-Qaisi had recently worked on plans targeting Israeli forces and efforts to rebuild Hamas' military capabilities, saying those activities violated the October 2025 ceasefire agreement.

#عاجل | مخرب من وحدة النخبة تحت غطاء ناشط في المجال الإنساني: جيش الدفاع يقضي على مخرب اقتحم أراضي دولة إسرائيل خلال مجزرة السابع من أكتوبر ⭕️ هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (الأحد) في منطقة خانيونس بقطاع غزة، وقضى على المخرب صقر نبيل موسى القيسي، وهو مخرب من وحدة النخبة التابعة لحركة حماس الإرهابية. ⭕️ اقتحم المخرب أراضي دولة إسرائيل خلال مجزرة السابع من أكتوبر. وإلى جانب نشاطه في إطار حركة حماس الإرهابية، شغل المخرب منصب مدير جمعية “دينيز فنري” التركية (Deniz Feneri)، التي تُقدَّم على أنها جمعية للمساعدات الإنسانية، إلا أنها في الواقع تقيم علاقات مع جهات رفيعة في قيادة حركة حماس الإرهابية ومع جهات في القيادة التركية. ⭕️ وفي إطار منصبه في الجمعية، عمل المخرب على توظيف عدد كبير من المخربين بشكل دائم، وكذلك على تقديم دعم مالي لمخربي حماس. وتعرض الجمعية وكبار مسؤوليها أنشطتهم على أنها أنشطة إنسانية، إلا أنهم في الواقع يعملون على جمع الأموال لدعم حركة حماس الإرهابية. ⭕️ يدور الحديث عن استغلال ساخر للمجال الإنساني بهدف دعم النشاط الإرهابي، مع تعزيز نشاط حركة حماس الإرهابية تحت غطاء إنساني. ⭕️ وخلال الفترة الأخيرة، عمل المخرب على دفع مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل، وعلى إعادة بناء قدرات حركة حماس الإرهابية، في خرق ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار. وتم القضاء على المخرب بهدف إزالة التهديد الذي شكّله. ⭕️ وقبل تنفيذ الغارة، تم اتخاذ خطوات لتقليص المساس بالمدنيين قدر الإمكان، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية. ⭕️ يواصل جيش الدفاع تركيز جهوده على استهداف قدرات تمويل النشاط العسكري لحركة حماس الإرهابية، بهدف منع إعادة تأهيل البنى التحتية والقدرات العسكرية للحركة. ⭕️ قوات جيش الدفاع التابعة للقيادة الجنوبية منتشرة في المنطقة وفقًا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري.