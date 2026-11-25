Shafaq News- Sanaa/ Riyadh

Yemen’s Houthis (Ansarallah) claimed on Wednesday that they had struck Saudi Arabia’s Ras Tanura oil refinery and Riyadh’s King Abdullah Financial District (KAFD), as Saudi airstrikes continued across several Yemeni provinces.

The group said the attacks sparked fires at the refinery and inflicted significant damage on the financial center, describing the operations as retaliation for Saudi strikes on civilian buses and trucks in Lahj province and other areas of Yemen. The extent of the damage and whether the attacks caused casualties could not be independently established.

The Houthis vowed to continue military operations inside Saudi Arabia until Riyadh halts its offensive and lifts the blockade on Yemen.

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ قالَ تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} صدقَ اللهُ العظيم في إطارِ الردِّ على العدوانِ السعوديِّ الغاشمِ على بلدِنا وردًّا على جرائمِهِ بحقِّ شعبِنا العزيزِ ومنها استهدافُهُ لحافلاتِ نقلِ وشاحناتِ المواطنينَ في مديريةِ المقاطرةِ بلحجٍ وغيرُها من الجرائمِ في العاصمةِ صنعاءَ والمحافظاتِ. نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتينِ الأولى استهدفت مصفاةَ رأسِ تنورةَ في المنطقةِ الشرقيةِ وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ اللهِ وتسببت في نشوبِ الحرائقِ فيها. والعمليةُ الأخرى استهدفتِ المركزَ الماليَّ في مدينةِ عبدِاللهِ الاقتصاديةِ في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياضِ على ثلاثِ مراحلَ وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً بفضلِ اللهِ وخلفتْ أضرارًا كبيرةً. إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ستواصلُ عملياتِها دفاعًا عن شعبِنا وبلدِنا وستعملُ على إيلامِ هذا العدوِّ المجرمِ قاتلِ الأطفالِ والنساءَ بكلِّ الوسائلِ المتاحةِ والممكنةِ مستعينةً في ذلكَ باللهِ عزَّ وجلَّ ومتوكلةً عليهِ نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ. مستمرونَ في عملياتِنا العسكريةِ باتجاهِ العمقِ السعوديِّ وفي فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ وضباطِهِ حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدِنا العزيزِ. واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً، والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ صنعاءُ 16 جمادى الآخرة 1448هـ الموافقُ 25 نوفمبر 2026م. صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ — العميد/ يحيى سريع (@Yah_Saree) November 25, 2026

Meanwhile, Houthi-affiliated Al-Masirah television reported that Saudi airstrikes killed two civilians and wounded several others in Amran and Al-Bayda provinces. Further strikes targeted areas in Taiz, Saada, and Hodeidah, including Hodeidah International Airport and privately owned apiaries.

The Saudi-led coalition reported intercepting and destroying seven drones in the Eastern Province, including four at Ras Tanura, with preliminary assessments indicating no injuries from falling debris at the latter. It did not address the reported attack on Riyadh’s financial district.

التحالف: - الدفاع الجوي اعترض ودمر عدد (4) طائرات مسيرة برأس تنورة. - سقوط عدد من الشظايا نتيجة عملية الاعتراض دون وجود إصابات بالتقييم الأولي. https://t.co/4OTsZkHo2t — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 25, 2026

The coalition also confirmed strikes against operational capabilities at Hodeidah port and several targets in Saada and Amran. In a separate statement earlier today, the Houthis had threatened to target Jeddah and other Saudi Red Sea ports if the coalition bombed Hodeidah port, urging workers and shipping companies to evacuate.

تعلن القوات المسلحة أن ميناء جدة وجميع موانئ العدو السعودي في ساحل البحر الأحمر ستكون هدفا لقواتنا في حال نفذ العدو تهديداته بقصف ميناء الحديدة. ونحذر الموظفين والعاملين فيها والمتواجدين بالقرب منها بإخلائها فورا والابتعاد عنها وندعو جميع الشركات الملاحية لإخلاء سفنها من تلك الموانئ فورا. — العميد/ يحيى سريع (@Yah_Saree) November 24, 2026

On Yemen’s domestic fronts, government-aligned armed forces reported conducting 697 targeting operations under Operation Dawn of Yemen, claiming to have “neutralized” 97 Houthi commanders and fighters and destroyed or damaged 76 military vehicles and other combat assets. The military also reported repelling Houthi attacks in Taiz and inflicting casualties on the group in Marib and Al-Jawf.