Shafaq News- Sanaa

Yemen’s Houthi forces claimed on Wednesday to have launched ballistic and cruise missiles and drones at Saudi Aramco facilities in Dhahran and Riyadh and King Khalid International Airport in the Saudi capital.

Houthi military spokesperson Yahya Saree claimed the strikes hit their targets accurately, causing destruction and fires. He described the operation as retaliation for Saudi attacks on Sanaa and other Houthi-controlled areas, alleging that Saudi Arabia had carried out 2,281 air and missile attacks during the recent escalation.

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ قالَ تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} صدقَ اللهُ العظيم ردًّا على العدوانِ السعوديِّ الغاشمِ على العاصمةِ صنعاءَ والمحافظاتِ الحرةِ وفي إطارِ عملياتِ الردعِ تجاهَ المعتدي السعوديِّ الذي استهدفَ بلدَنا وشعبَنا خلالَ فترةِ التصعيدِ بـ 2281 غارةً جويةً وصاروخًا ارتكبَ من خلالِها عشراتِ الجرائمِ. وتنفيذًا لما التزمتْ بهِ القواتُ المسلحةُ في تحذيراتِها للعدوِّ السعوديِّ المجرمِ نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت شركةَ أرامكو في الظهرانِ بالمنطقةِ الشرقيةِ ومطارَ خالدٍ الدوليَّ ومصفاةَ أرامكو في الرياضِ وذلك بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ اللهِ وتسببت بدمارٍ وبنشوبِ حرائقَ في المواقعِ المستهدفةِ. تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّ عملياتِها باتجاهِ العمقِ السعوديِّ ستستمرُّ خلالَ الأيامِ المقبلةِ باستهدافِ مطاراتِ العدوِّ السعوديِّ ومنشآتِهِ النفطيةِ وستكونُ عواقبُها عليهِ وخيمةً بإذنِ اللهِ وقوتِهِ. وبهذا تحذرُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ كافةَ شركاتِ الملاحةِ العالميةِ والمواطنينَ والعاملينَ في تلكَ المطاراتِ والشركاتِ بالابتعادِ عنها والإخلاءِ الفوريِّ لها كونَها أصبحت أهدافًا مشروعةً لقواتِنا المسلحةِ. مستمرونَ في فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدِنا العزيزِ. واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً، والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ صنعاءُ 3 جمادى الأولى 1448هـ الموافقُ 14 أكتوبر 2026م. صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ