Shafaq News- Sanaa/ Riyadh

Yemen's Houthis claimed strikes on a Saudi oil refinery and radar installation on Sunday, while accusing Saudi forces of carrying out 81 airstrikes and missile attacks across Yemen that caused civilian casualties, as the Saudi-led coalition reported intercepting two Houthi drones targeting the kingdom.

The Houthis identified their targets as the Rabigh oil refinery and a radar installation in the Al-Dawasir area, claiming both operations succeeded.

According to the Houthis, Saudi F-15 and Typhoon fighter jets operating from Khamis Mushait and Taif air bases targeted Sanaa, Al-Jawf, Taiz, Saada, Marib, Lahj, Al-Bayda, and Al-Hodeidah, alongside missile fire from Najran. The group put the total number of Saudi airstrikes and missiles since the latest escalation began at 5,581.

Houthi-affiliated Al-Masirah television reported four civilians killed and nine wounded at a market in Saada's Baqim district, along with three deaths in separate incidents in Taiz, including a child. The broadcaster also documented six injuries and material damage at an oil company warehouse in Sanaa, as well as strikes on residential areas in Lahj and a medical facility under construction in Saada, which the Houthi-run Health Ministry described as a serious violation of international humanitarian law. A worker was also killed in an alleged Saudi strike in the Al-Jaif area of Sanaa's Hamdan district.

The coalition, meanwhile, said it had destroyed one drone heading toward southern Saudi Arabia and another toward Riyadh.

Forces loyal to Yemen's internationally recognized government announced 639 operations against Houthi positions under Operation Dawn of Yemen, supported by the Saudi-led coalition. These included 24 airstrikes, 560 artillery attacks, 27 drone strikes, and 28 rocket attacks, which the military claimed had killed or otherwise incapacitated 86 Houthi commanders and fighters and destroyed or damaged 64 military vehicles and pieces of equipment.

They described ongoing offensives and counterattacks in Marib and Al-Jawf, alongside operations in Taiz and Lahj, where they claimed to have repelled Houthi assaults, thwarted infiltration attempts, and regained several positions in Taiz.

تواصل قواتنا المسلحة، مسنودةً بالمقاومة الشعبية، تنفيذ مهامها القتالية بالتزامن ضمن عملية «فجر اليمن»، وتخوض أعمالاً هجومية وهجمات مضادة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في أكثر من جبهة، محتفظةً بزمام المبادأة. وخلال الساعات الماضية، نفذت قواتنا المسلحة، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، (639) عملية استهداف، توزعت بين (24) غارة جوية من قبل طيران قواتنا المسلحة، و(560) بمدفعية الميدان، و(27) بالطيران المسيّر، و(28) استهداف بالراجمات، طالت مواقع المليشيا وتجمعاتها وتحصيناتها ومرابض أسلحتها، وأسفرت عن تحييد (86) من قياداتها وعناصرها، وتدمير وإعطاب (64) آلية ومعدة عسكرية. وفي مأرب والجوف، تواصل قواتنا هجماتها المضادة وأعمالها الهجومية، وتطهير المناطق المحررة من الألغام والعبوات الناسفة. وفي تعز، تواصل قواتنا والمقاومة الشعبية معاركها لكسر الحصار الذي تفرضه المليشيا على المدينة وأهلها، وقد صدّت هجمات للمليشيا وأحبطت محاولات تسللها، واستعادت عدداً من المناطق الهامة. وفي جبهات لحج، تواصل قواتنا أعمالها القتالية، وقد صدّت هجوماً للمليشيا وأحبطت محاولة تسلل، وكبّدتها خسائر في الأرواح والعتاد. وتؤكد القوات المسلحة أنها ماضية في عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها كاملة وإنهاء خطر المليشيا على شعبنا والمنطقة والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مع التزامها الكامل بحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.