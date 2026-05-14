Iraq's Parliament approves cabinet ministers in single session
Baghdad
Iraq's Council of Representatives approved 14 ministerial appointments by absolute majority vote Thursday, filling key cabinet posts across the government's economic, social, and diplomatic portfolios, according to votes recorded by the chamber.
The confirmed appointments are as follows:
-Ministry of Oil: Basim Muhammad Khudhair al-Abadi
-Ministry of Industry and Minerals: Muhammad Nouri Ahmad al-Karbouli
-Ministry of Electricity: Ali Saadi Wahib
-Ministry of Health: Abd al-Hussein Aziz
-Ministry of Environment: Sarwa Abd al-Wahid
-Ministry of Agriculture: Abd al-Rahim Jasim
-Ministry of Water Resources: Muthanna Ali Mahdi
-Ministry of Trade: Mustafa Nizar Jumaa
-Ministry of Justice: Khalid Shwani
-Ministry of Transport: Wahab Salman Muhammad
-Ministry of Finance: Falih al-Sari
-Ministry of Foreign Affairs: Fuad Hussein
-Ministry of Communications: Mustafa Jabbar Sanad
-Ministry of Education: Abdul Karim Abtan.
The votes were conducted under Iraq's constitutional requirement for an absolute parliamentary majority to confirm ministerial appointments.
The chamber denied confidence to the nominated candidates for the ministries of Planning, Culture, Reconstruction, Higher Education, and Interior.
