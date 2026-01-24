Gold prices steady in Baghdad, climb in Erbil
Shafaq News– Baghdad/ Erbil
Gold prices held steady in Baghdad on Saturday while edging higher in Erbil, according to a survey by Shafaq News Agency.
Wholesale prices on Baghdad’s Al-Nahr Street saw 21-carat foreign gold —Gulf, Turkish, and European— selling at 1.015 million dinars per mithqal, with buying prices at 1.011 million dinars, unchanged from Thursday.
21-carat Iraqi gold sold at 985,000 dinars per mithqal, while buying prices stood at 981,000 dinars, the correspondent said.
At retail jewelry shops in Baghdad, selling prices for 21-carat foreign gold ranged between 1.015 million and 1.025 million dinars per mithqal, while Iraqi gold sold between 985,000 and 995,000 dinars.
In Erbil, gold prices rose, with 22-carat selling at 1.095 million dinars, 21-carat at 1.045 million dinars, and 18-carat at 895,000 dinars, according to local traders.