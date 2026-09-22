Gold prices dip in Baghdad, Erbil
Shafaq News- Baghdad/ Erbil
Gold prices fell in Baghdad and Erbil on Tuesday, hovering around 950,000 Iraqi dinars per mithqal.
According to a Shafaq News market survey, 21-carat Gulf, Turkish and European gold sold for 955,000 dinars per mithqal (about five grams) in Baghdad’s Al-Nahr wholesale market and was bought for 951,000 dinars, down from 968,000 dinars on Monday.
Iraqi 21-carat gold sold for 925,000 dinars per mithqal and was bought for 921,000 dinars.
In Baghdad jewelry shops, 21-carat Gulf gold sold for between 955,000 and 965,000 dinars per mithqal, while Iraqi gold ranged from 925,000 to 935,000 dinars.
In Erbil, 22-carat gold sold for 995,000 dinars per mithqal and 21-carat gold for 950,000 dinars, and 18-carat gold at 915,000 IQD.