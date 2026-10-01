Basrah crudes retreat alongside global decline
2026-10-01T07:23:48+00:00
Shafaq News- Basrah
Iraq’s Basrah crude prices fell by less than 1% on Thursday, tracking a broader decline in major global oil benchmarks.
Basrah Heavy crude fell to $73.12 per barrel, down 0.79%, while Basrah Medium crude slipped to $76.42 per barrel, a decline of $0.58, or 0.75%.
Brent crude edged lower to $96.92 per barrel, losing 1.1%. US West Texas Intermediate (WTI) crude also declined, falling 1.4% to $89.18 per barrel.
OPEC’s basket fell by $2.22 to $109.53 a barrel, a decline of 1.99%.