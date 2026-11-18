Basrah crude prices sink amid global oil decline
2026-11-18T06:22:13+00:00
Shafaq News- Basrah
Iraq’s Basrah crude prices declined on Wednesday, as global benchmark oil futures moved lower.
Basrah Heavy crude fell by $2.64, or 5.49%, to $45.47 per barrel, while Basrah Medium crude slipped to $49.47 per barrel.
Brent crude futures dropped by 16 cents, or 0.17%, to $92.98 per barrel. US West Texas Intermediate (WTI) futures slid by 56 cents, or 0.65%, to $85.45 per barrel.
The United Arab Emirates’ Murban crude also declined by $4.03, or 4.22%, to $91.39 per barrel, while OPEC’s basket price fell by 67 cents, or 0.74%, to $89.33 per barrel.