Basrah crude prices climb with global benchmarks
2026-10-21T06:51:44+00:00
Shafaq News- Basrah
Iraqi crude prices advanced on Wednesday, tracking gains in global oil benchmarks.
Basrah Heavy rose $1.65, or 2.44%, to reach $69.35 per barrel, while Basrah Medium climbed 2.30% to $73.35.
Globally, Brent crude gained $1.59, or 1.5%, to $110.38 a barrel. US West Texas Intermediate (WTI) crude edged up $1.36, or 1.4%, to $99.18 a barrel.
The OPEC reference basket stood at $108.62 a barrel, up $0.62, or 0.57%, while the UAE’s Murban crude was priced at $110.04 a barrel.