Basrah crude prices climb with global benchmarks

Basrah crude prices climb with global benchmarks
2026-10-21T06:51:44+00:00

Shafaq News- Basrah

Iraqi crude prices advanced on Wednesday, tracking gains in global oil benchmarks.

Basrah Heavy rose $1.65, or 2.44%, to reach $69.35 per barrel, while Basrah Medium climbed 2.30% to $73.35.

Globally, Brent crude gained $1.59, or 1.5%, to $110.38 a barrel. US West ​Texas Intermediate (WTI) crude edged up $1.36, or 1.4%, to $99.18 a barrel.

The OPEC reference basket stood at $108.62 a barrel, up $0.62, or 0.57%, while the UAE’s Murban crude was priced at $110.04 a barrel.

Related News arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
English
English
Radio radio icon