Basrah crude prices climb with global benchmarks
2026-10-14T07:27:24+00:00
Shafaq News- Basrah
Iraqi crude prices advanced on Wednesday, tracking gains in global oil benchmarks.
Basrah Heavy rose $1.39, or 1.93%, to reach $73.55 per barrel, while Basrah Medium climbed 1.85% to $76.55.
Globally, Brent crude gained 63 cents, or 0.6%, to $106.32 a barrel. US West Texas Intermediate (WTI) crude edged up 66 cents, or 0.7%, to $94.80 a barrel.
The OPEC reference basket jumped $4.53, or 4.14%, to $114.03 per barrel.