Iraq bans Telegram over security concerns

Iraq bans Telegram over security concerns
2026-11-16T12:19:42+00:00

Shafaq News- Baghdad

Iraq’s Communications and Media Commission (CMC) announced on Monday that it would block Telegram over the platform’s failure to comply with national regulations and address content deemed “a threat to national security.”

Acting on directives from Prime Minister Ali Al-Zaidi, the commission gave the platform’s operator 30 days to regularize its legal status, citing “extremist rhetoric, incitement to violence and hatred, and cybercrime” as grounds for the measure, urging Telegram to review content originating from Iraq, address violations, and cooperate with the regulator.

Jordan’s Public Security Directorate also banned Telegram on Monday, citing cybercrime, threats, extortion, illegal content, and extremist propaganda.

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