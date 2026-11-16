Shafaq News- Baghdad

Iraq’s Communications and Media Commission (CMC) announced on Monday that it would block Telegram over the platform’s failure to comply with national regulations and address content deemed “a threat to national security.”

Acting on directives from Prime Minister Ali Al-Zaidi, the commission gave the platform’s operator 30 days to regularize its legal status, citing “extremist rhetoric, incitement to violence and hatred, and cybercrime” as grounds for the measure, urging Telegram to review content originating from Iraq, address violations, and cooperate with the regulator.

الإعلام والاتصالات تتخذ إجراء تنظيميا بحجب تلغرام حفاظا على الأمن الوطني ومكافحة المحتوى المخالف قررت هيأة الإعلام والاتصالات حجب تطبيق تلغرام في العراق، استنادا إلى توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100)، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة. وأوضحت الهيأة أن الشركة المشغلة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة، ولم تمتثل للقوانين العراقية، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء التنظيمي في مواجهتها، مع منحها مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها القانونية. ويأتي القرار في إطار مسؤوليات الهيأة التنظيمية الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلا عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني. وأكدت الهيأة أن الهدف من الحجب إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات، والتعاون مع الهيأة وفق الأطر القانونية المعتمدة. وشددت الهيأة على أن امتثال الشركات المشغلة للقوانين العراقية والتزاماتها التنظيمية يُعدّ أساسا لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد، مؤكدة أن حماية المجتمع وصون الأمن الوطني تمثلان أولوية في تنظيم عمل المنصات الرقمية. ………………………………… مكتب الإعلام والاتصال الحكومي هيأة الإعلام والاتصالات- بغداد 16- تشرين الثاني 2026