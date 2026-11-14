Saudi Arabia intercepts Houthi drones amid Yemen strikes

Saudi Arabia intercepts Houthi drones amid Yemen strikes
2026-11-14T15:44:46+00:00

Shafaq News- Sanaa/ Riyadh

Saudi air defenses intercepted two Houthi drones in the Riyadh and southern regions on Saturday, Saudi-led coalition spokesperson Maj. Gen. Turki Al-Malki said, amid continued fighting in Yemen.

Houthi-affiliated Al-Masirah TV reported four Saudi airstrikes in Saada province, including two targeting a telecommunications network in Majz district, alongside artillery shelling of villages in the border district of Razih.

An airstrike that hit a school, health facility, and pharmacy in Lahj’s Al-Maqatirah district injured two civilians, while sniper fire wounded a woman in Taiz’s Al-Misrakh district, according to the Houthi-run Health Ministry.

Houthi (Ansarallah) military spokesperson Yahya Saree said the group fired ballistic missiles at Saudi military positions in Lahj’s Kharaz area, “causing dozens of casualties and destroying several vehicles.”

Yemen’s internationally recognized government military spokesperson, Col. Majed Abdullah Al-Nuzaili, detailed 723 operations against Houthi positions, comprising 37 airstrikes, 56 drone attacks, 89 rocket strikes, and 541 artillery strikes across several fronts, including Taiz, Marib, Al-Jawf, and southern Yemen. Preliminary military estimates put Houthi losses at around 321 killed or wounded, with 117 vehicles and pieces of military equipment destroyed or damaged.

On Friday, the Houthis also claimed drone attacks on Riyadh’s King Khalid International Airport and Saudi Arabia’s East-West oil pipeline.

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