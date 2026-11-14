Shafaq News- Sanaa/ Riyadh

Saudi air defenses intercepted two Houthi drones in the Riyadh and southern regions on Saturday, Saudi-led coalition spokesperson Maj. Gen. Turki Al-Malki said, amid continued fighting in Yemen.

Houthi-affiliated Al-Masirah TV reported four Saudi airstrikes in Saada province, including two targeting a telecommunications network in Majz district, alongside artillery shelling of villages in the border district of Razih.

An airstrike that hit a school, health facility, and pharmacy in Lahj’s Al-Maqatirah district injured two civilians, while sniper fire wounded a woman in Taiz’s Al-Misrakh district, according to the Houthi-run Health Ministry.

Houthi (Ansarallah) military spokesperson Yahya Saree said the group fired ballistic missiles at Saudi military positions in Lahj’s Kharaz area, “causing dozens of casualties and destroying several vehicles.”

Yemen’s internationally recognized government military spokesperson, Col. Majed Abdullah Al-Nuzaili, detailed 723 operations against Houthi positions, comprising 37 airstrikes, 56 drone attacks, 89 rocket strikes, and 541 artillery strikes across several fronts, including Taiz, Marib, Al-Jawf, and southern Yemen. Preliminary military estimates put Houthi losses at around 321 killed or wounded, with 117 vehicles and pieces of military equipment destroyed or damaged.

تواصل قواتنا المسلحة تنفيذ مهامها ضمن عملية «فجر اليمن»، دفاعاً عن شعبنا اليمني ومقدراته، ومواجهةً لخطر مليشيا الحوثي الإرهابية وتهديدها لأمن الملاحة وممرات التجارة العالمية. وخلال الساعات الماضية، نفذت قواتنا المسلحة (723) غارة وعملية استهداف، شملت (37) غارة بالطيران الحربي، و(56) عملية استهداف بالطيران المسيّر، و(89) بالراجمات، و(541) بمدفعية الميدان، طالت مواقع المليشيا وتجمعاتها وتحصيناتها ومرابض نيرانها وآلياتها ووسائلها القتالية. وفي تعز، يواصل أبطال قواتنا المسلحة، مسنودين بالمقاومة الشعبية، خوض المواجهات ضد عناصر المليشيا واستهداف قدراتها العسكرية، مع الحرص على تجنيب المدنيين والأعيان المدنية أضرار العمليات، وقصر الاستهداف على الأهداف العسكرية المشروعة. وفي جبهات مأرب والجوف، تواصل وحداتنا التعامل مع هجمات المليشيا وتحركاتها، واستهداف مواقعها وتجمعاتها ووسائلها القتالية، فيما يواصل أبطال قواتنا في بقية الجبهات أداء مهامهم والتعامل مع مصادر التهديد. وفي الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، يواصل أبطال قواتنا من المنطقة العسكرية الرابعة، ودرع الوطن، وألوية العمالقة، والمقاومة الوطنية، التعامل مع المليشيا وتحركاتها، مع مراعاة حماية السكان واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من آثار المواجهات على المناطق المدنية. وأسفرت العمليات، وفق التقديرات الميدانية الأولية، عن تحييد نحو (321) من قيادات المليشيا وعناصرها بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب نحو (117) عربة وآلية ومعدة تستخدمها لأغراض عسكرية. وتؤكد القوات المسلحة أن أبطالها ماضون بعزيمة ثابتة في أداء واجبهم الوطني وتحقيق أهداف عملية «فجر اليمن»، لحماية شعبنا ومقدراته، ودرء خطر المليشيا عن اليمن وأمن الملاحة في مضيق باب المندب وممرات التجارة العالمية، مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي، وفي مقدمته القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.