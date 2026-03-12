Italy: No casualties on missile strike on base in Erbil
Shafaq News- Erbil
Italy’s Defense Ministry confirmed a missile struck an Italian base in Erbil, in the Kurdistan Region of Iraq, but no Italian personnel were killed or injured.
In a statement, the ministry noted that he is receiving continuous updates from the Chief of Defense Staff and the commander of Italy’s Joint Operations Command (COVI).
"Un missile ha colpito la nostra base diErbil. Non ci sono vittime né feriti tra il personaleitaliano. Stanno tutti bene. Sono costantemente aggiornato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante dei COVI". Così il Ministro
Earlier, Italian Prime Minister Giorgia Meloni ruled out joining military action against Iran, adding that Rome has received no request to join combat operations and remains focused on protecting Italian citizens and troops deployed across the Middle East.
About 300 Italian troops are stationed in Erbil, participating in training the Kurdish security forces as part of the Global Coalition mission supporting Iraqi forces.
Ferma condanna per l'attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l'Ambasciatore d'Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla…