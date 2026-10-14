Yemeni government claims 1,250 Houthis neutralized
Shafaq News- Sanaa/ Aden
Yemen’s internationally recognized government forces claimed on Wednesday to have “neutralized” around 1,250 Houthi fighters and destroyed or damaged more than 460 military vehicles and pieces of equipment during Operation Dawn of Yemen, launched on October 5.
The military spokesperson reported 2,309 attacks across several fronts using warplanes, drones, artillery, rocket launchers, and sniper units, targeting Houthi defensive positions, command centers, reinforcements, and supply routes. Government forces also reported continuing airstrikes and ambushes against Houthi positions and reinforcements in Taiz province.
الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: في عيد ال14 من أكتوبر المجيد، تواصل القوات المسلحة تجسيد معاني التحرر والسيادة فعلاً ميدانياً ضمن عملية "فجر اليمن"؛ إذ طوّرت وحداتها أعمالها الهجومية في جبهات ومحاور قتال مختلفة، ونفذت (2309) عمليات استهداف دقيقة ومباشرة، باستخدام الطيران الحربي والطيران المسيّر ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة. وأسهم الجهد النيراني في تفكيك أنساق الدفاع المعادية، وإسكات مصادر النيران، وشلّ مراكز القيادة والسيطرة، وعزل المواقع الأمامية، وضرب التحشيدات والاحتياطيات ووسائط الإمداد، وتهيئة الظروف لاقتحام التحصينات وتوسيع نطاق الاختراق والتقدم. وتشير التقديرات الميدانية إلى تحييد نحو (1250) عنصراً من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، وتدمير وإعطاب أكثر من (460) آلية وعربة ووسيلة عسكرية. وفي تعز، تواصل الضربات الجوية المركزة، والكمائن المحكمة، سحق أرتال المليشيا وتعزيزاتها، واستنزاف قدراتها، وإفشال محاولاتها لتعويض خسائرها وإعادة تنظيم قواتها. وأمام هذه الخسائر المتواصلة، تهيب القوات المسلحة بأهلنا في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا حماية أبنائهم من حملات التجنيد والزج بهم في معاركها، والابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية ومناطق الاشتباك، كما تؤكد أن باب العودة الآمنة والعفو المعلن من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يزال مفتوحاً لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال ويعود إلى أهله ووطنه. وفي مقابل التزام قواتنا بقواعد القانون الدولي الإنساني وقصر عملياتها على الأهداف العسكرية المشروعة، تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في تعز، في سلوك يجسّد استخفافها بحياة المدنيين، وعدم اكتراثها بالقوانين والأعراف الدولية، ومحاولتها نقل آثار خسائرها العسكرية إلى المواطنين ومساكنهم. *المركز الاعلامي للقوات المسلحة*— المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية (@Yem_army_media) October 14, 2026
Meanwhile, Yemen’s government-run Saba news agency reported that a woman was killed and her daughter and two sisters were wounded when a landmine allegedly planted by Houthi forces exploded in a field in Bani Amer village, southern Taiz.
Houthi-affiliated Al-Masirah television, separately, reported that Saudi fire wounded four people, including two African migrants, in border districts of Saada province. The Houthi-run Health Ministry said Saudi artillery shelling killed a man and wounded his wife in Taiz’s Hayfan district, while a Saudi airstrike killed a woman and wounded four others in Al-Shamayatayn district.
In Saudi Arabia, Civil Defense authorities said falling debris from an intercepted ballistic missile injured an Arab expatriate in Riyadh and caused limited damage to a house and vehicle.
Earlier today, Houthi forces claimed to have launched ballistic and cruise missiles and drones at Saudi Aramco facilities in Dhahran and Riyadh and King Khalid International Airport, describing the operation as retaliation for Saudi attacks on Sanaa and other Houthi-controlled areas.