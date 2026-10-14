Shafaq News- Sanaa/ Aden

Yemen’s internationally recognized government forces claimed on Wednesday to have “neutralized” around 1,250 Houthi fighters and destroyed or damaged more than 460 military vehicles and pieces of equipment during Operation Dawn of Yemen, launched on October 5.

The military spokesperson reported 2,309 attacks across several fronts using warplanes, drones, artillery, rocket launchers, and sniper units, targeting Houthi defensive positions, command centers, reinforcements, and supply routes. Government forces also reported continuing airstrikes and ambushes against Houthi positions and reinforcements in Taiz province.

الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: في عيد ال14 من أكتوبر المجيد، تواصل القوات المسلحة تجسيد معاني التحرر والسيادة فعلاً ميدانياً ضمن عملية "فجر اليمن"؛ إذ طوّرت وحداتها أعمالها الهجومية في جبهات ومحاور قتال مختلفة، ونفذت (2309) عمليات استهداف دقيقة ومباشرة، باستخدام الطيران الحربي والطيران المسيّر ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة. وأسهم الجهد النيراني في تفكيك أنساق الدفاع المعادية، وإسكات مصادر النيران، وشلّ مراكز القيادة والسيطرة، وعزل المواقع الأمامية، وضرب التحشيدات والاحتياطيات ووسائط الإمداد، وتهيئة الظروف لاقتحام التحصينات وتوسيع نطاق الاختراق والتقدم. وتشير التقديرات الميدانية إلى تحييد نحو (1250) عنصراً من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، وتدمير وإعطاب أكثر من (460) آلية وعربة ووسيلة عسكرية. وفي تعز، تواصل الضربات الجوية المركزة، والكمائن المحكمة، سحق أرتال المليشيا وتعزيزاتها، واستنزاف قدراتها، وإفشال محاولاتها لتعويض خسائرها وإعادة تنظيم قواتها. وأمام هذه الخسائر المتواصلة، تهيب القوات المسلحة بأهلنا في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا حماية أبنائهم من حملات التجنيد والزج بهم في معاركها، والابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية ومناطق الاشتباك، كما تؤكد أن باب العودة الآمنة والعفو المعلن من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يزال مفتوحاً لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال ويعود إلى أهله ووطنه. وفي مقابل التزام قواتنا بقواعد القانون الدولي الإنساني وقصر عملياتها على الأهداف العسكرية المشروعة، تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في تعز، في سلوك يجسّد استخفافها بحياة المدنيين، وعدم اكتراثها بالقوانين والأعراف الدولية، ومحاولتها نقل آثار خسائرها العسكرية إلى المواطنين ومساكنهم. *المركز الاعلامي للقوات المسلحة*