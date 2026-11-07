Shafaq News- Sanaa

Saudi airstrikes on homes in Al-Shariyah village in Yemen’s Sanaa province killed 27 people, mostly women and children, and wounded dozens, Sanaa’s Health Ministry said on Saturday.

The ministry also accused Saudi aircraft of striking rescuers and roads leading to the village, which is located in Bani Hashish district.

Separately, forces loyal to Yemen’s internationally recognized government carried out 875 targeting operations over the preceding hours, military spokesperson Majed Abdullah Al-Nuzaili said. Preliminary field estimates indicated that the operations “neutralized” about 130 Houthi commanders and fighters and destroyed or damaged 50 military vehicles, other equipment, and missile launchers.

واصلت قواتنا المسلحة تنفيذ مهامها ضمن عملية «فجر اليمن»، ونفذت خلال الساعات الماضية (875) عملية استهداف ضد مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية وتجمعاتها وتعزيزاتها ومصادر نيرانها ووسائلها القتالية، بإسناد من الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية. وفي تعز، يواصل أبطال قواتنا المسلحة، مسنودين بالمقاومة الشعبية، التصدي لهجمات المليشيا واستهداف تحركاتها ومواقعها في مختلف المحاور، مؤكدين بصمودهم وعزيمتهم أن تضحيات أبناء المحافظة ستظل حاضرة في معركة استعادة الأمن والاستقرار. وفي جبهات مأرب والجوف، وجّهت وحداتنا من فرق الطوارئ وقوات درع الوطن والمناطق العسكرية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، ضربات موجعة إلى تجمعات المليشيا وتعزيزاتها، مواصلةً الضغط العملياتي على العدو. كما يواصل أبطال قواتنا المسلحة في الجبهات الجنوبية والغربية، ومن بينهم منتسبو قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية، أداء مهامهم والتعامل مع تحركات العدو وهجماته. وتشير التقديرات الميدانية الأولية إلى تحييد نحو (130) من قيادات المليشيا وعناصرها، وتدمير وإعطاب (50) آلية ووسيلة وعربة عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ. ويواصل أبطال قواتنا المسلحة، بروح معنوية عالية وإرادة لا تلين، تنفيذ مهامهم لتحقيق أهداف عملية «فجر اليمن»، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

Supported by warplanes, drones and artillery, government forces continued operations across Taiz, Marib and Al-Jawf, as well as southern and western fronts, Al-Nuzaili added.

The Houthis announced six operations using ballistic missiles, cruise missiles and drones. The group’s military spokesperson Yahya Saree said the first targeted King Khalid International Airport and Aramco oil tanks and a distillation tower in Riyadh. Two others targeted Aramco facilities in Khurais and pumping station No. 8 in Al-Dawadmi, with all three operations achieving their objectives.

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ قالَ تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} صدقَ اللهُ العظيم في إطارِ الردِّ على العدوانِ السعوديِّ الغاشمِ على بلدِنا وردًّا على جرائمِه الوحشيةِ والتي كانت آخرُها جريمتُه البشعةُ بحقِّ الباعةِ والمتسوقينَ في سوقِ الحضارةِ بمديريةِ الوازعيةِ بمحافظةِ تعزَ صباحَ أمسِ الجمعةِ والتي راحَ ضحيتها العشراتُ من المدنيينَ شهداءَ وجرحى، وكذا جريمتُه البشعةُ بحقِّ الآمنينَ في مساكنِهم في مديريةِ بني حشيشٍ ظهرَ اليومِ والتي راحَ ضحيتها العشراتُ من المدنيينَ جلُّهم نساءٌ وأطفالٌ شهداء وجرحى، وتدميرُ ستةِ منازلَ على الأقلِ. نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ ستَّ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ وذلك بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ: العمليةُ الأولى استهدفت مطارَ خالدٍ الدوليَّ وخزاناتِ النفطِ وبرجَ التقطيرِ التابعةَ لشركةِ أرامكو في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياضِ وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ. العمليةُ الثانيةُ استهدفت شركةَ أرامكو في خريصَ وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ. أما العمليةُ الثالثةُ فقد استهدفت محطةَ الضخِّ رقم 8 في منطقةِ الدوادمي وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ. والعمليةُ الرابعةُ استهدفت تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ في معسكرِ الحرسِ الوطنيِّ بنجرانَ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى. فيما العمليةُ الخامسةُ استهدفت تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ شرقيَّ محافظةِ الجوفِ على ثلاثِ مراحلَ وتسببت في مصرعِ وإصابةِ العشراتِ من تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ تحتَ قيادةِ الضابطِ السعوديِّ فارسِ الشمريِّ. أما العمليةُ السادسةُ فقد استهدفت تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ شرقيَّ مديريتي رغوانَ ومدغلَ بمحافظةِ مأربَ تحتَ قيادةِ الضابطِ السعوديِّ فارسِ الشمريِّ خلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوفِهم. تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ للعدوِّ السعوديِّ المجرمِ قرنِ الشيطانِ وقاتلِ الأطفالِ والنساءِ أنها لن تتهاونَ في الاقتصاصِ لدماءِ أبناءِ شعبِنا العزيزِ الصابرِ وأنهُ سيدفعُ الثمنَ غاليًا أمامَ كلِّ جريمةٍ واعتداءٍ، فدماءُ شعبِنا غاليةٌ والدفاعُ عنها مسؤوليةٌ دينيةٌ وأخلاقيةٌ في أعناقِنا { ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ }. صدقَ اللهُ العظيم مستمرونَ في عملياتِنا باتجاهِ العمقِ السعوديِّ وفي فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ وضباطِه. واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً، والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ صنعاءُ 27 جمادى الأولى 1448هـ الموافقُ 7 نوفمبر 2026م. صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ