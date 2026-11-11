Shafaq News- Riyadh

Saudi-led coalition air defenses intercepted and destroyed 3 cruise missiles launched by Yemen's Houthi movement toward Riyadh on Wednesday, coalition spokesperson Turki al-Maliki said.

Yemeni government military spokesperson Majed al-Nuzaili stated military operations included 23 airstrikes, 44 drone attacks, 37 rocket artillery strikes, and 773 field artillery strikes targeting Houthi positions, fortifications, troop concentrations, and military equipment.

The operations killed or wounded 138 Houthi fighters, including field commanders reportedly trained by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), and destroyed or damaged 86 heavy weapons, military vehicles, and other equipment, according to Al-Nuzaili.

تستمر قواتنا المسلحة في تنفيذ مهامها القتالية ضمن عملية «فجر اليمن»، وخلال الساعات الماضية وجّهت ضربات جوية ونارية ضد مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية وقيادتها وتجمعاتها وتعزيزاتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات. تمثل الجهد الجوي في تنفيذ الطيران الحربي لعدد (23) غارة جوية، و (44) عملية استهداف بواسطة الطيران المسيّر، كما نفذت (37) عملية استهداف بواسطة الراجمات، فيما نفذت مدفعية الميدان (773) عملية استهداف، طالت مواقع المليشيا وتحصيناتها ومرابض نيرانها وتجمعات عناصرها ووسائلها العسكرية. وأسفرت العمليات عن تحييد عدد (138) بين قتيل وجريح في صفوف المليشيا من بينهم قيادات ميدانية من الذين تلقوا تدريبهم على أيدي خبراء الحرس الثوري الإيراني في إيران، وتدمير وإعطاب عدد (86) من أسلحتها الثقيلة وآلياتها ووسائلها العسكرية، بالإضافة إلى دك تحصيناتها المُستهدفة. وفي الجبهات الشمالية وجبهات الجوف، يواصل أبطال قواتنا من فرق الطوارئ ووحدات المنطقة العسكرية الخامسة تنفيذ مهامهم القتالية، إلى جانب وحدات درع الوطن والمنطقة العسكرية السادسة في جبهات الجوف، حيث تستمر المواجهات واستهداف مواقع المليشيا وتحركاتها. وفي جبهات مأرب، تواصل وحدات المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، التعامل مع تحركات المليشيا وتجمعاتها والتصدي لمحاولاتها البائسة في تحقيق أي اختراق يرفع معنويات عناصرها المنهارة، بالتزامن مع ضرب مواقعها ووسائلها القتالية. وفي جبهات البيضاء، يواصل أبطال قواتنا من قوات دفاع شبوة وإقليم سبأ والمحاور القتالية الأخرى أداء مهامهم القتالية والتعامل مع تحركات المليشيا ومصادر نيرانها. وفي تعز، يواصل أبطال قواتنا المسلحة، مسنودين بالمقاومة الشعبية، خوض المواجهات والتصدي لهجمات المليشيا، واستهداف تجمعاتها ومواقعها ومصادر نيرانها، مجسدين بعزيمتهم أروع البطولات والصمود. وفي الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، يواصل أبطال قواتنا من درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية مهامهم القتالية، وينفذوا هجمات وغارات على مواقع المليشيا، ويوجهون ضرباتهم إلى مواقعها ووسائلها في عدد من المحاور. وتؤكد القوات المسلحة المضي في تحقيق أهداف عملية «فجر اليمن» بعزيمة ثابتة ومعنويات عالية، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.