Saudi defenses intercept 3 Houthi cruise missiles

Saudi defenses intercept 3 Houthi cruise missiles
2026-11-11T15:21:56+00:00

Shafaq News- Riyadh

Saudi-led coalition air defenses intercepted and destroyed 3 cruise missiles launched by Yemen's Houthi movement toward Riyadh on Wednesday, coalition spokesperson Turki al-Maliki said.

Yemeni government military spokesperson Majed al-Nuzaili stated military operations included 23 airstrikes, 44 drone attacks, 37 rocket artillery strikes, and 773 field artillery strikes targeting Houthi positions, fortifications, troop concentrations, and military equipment.

The operations killed or wounded 138 Houthi fighters, including field commanders reportedly trained by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), and destroyed or damaged 86 heavy weapons, military vehicles, and other equipment, according to Al-Nuzaili.

Separately, the Houthi-run Al-Masirah television reported that two people were killed and another injured when Saudi aircraft struck two trucks carrying food supplies in southwestern Taiz province.

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