Houthi attacks kill 45 Yemeni troops
Shafaq News- Aden (Updated at 17:22)
Ansarallah's (Houthis) strikes on military camps in Yemen's Marib and Hadramout provinces killed at least 45 government troops, local media reported on Thursday.
The death toll could rise as authorities continue assessing casualties from the attacks.
The Emergency Forces Media Center stated earlier today that Houthis targeted military camps shortly after Yemeni armed forces carried out security operations against “criminal cells and smuggling networks.”
بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية واسعة ونوعية.— العميد يحيى سريع (@Yahya_Saree) August 6, 2026
Ansarallah said it would soon issue a statement announcing “a large-scale military operation.”