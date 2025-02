President Barzani mourns poet Diya Ciwan’s passing

Shafaq News/ On Thursday, Kurdistan Region President Nechirvan Barzani extended condolences over the passing of renowned Kurdish poet and writer, Diya Ciwan.

President Barzani stated, " I extend my deepest sympathies to her family, loved ones, and to all writers and intellectuals in Kurdistan."

Ji bo koça dawiyê ya Xwedê jê razî helbestvan û nivîskara navdar a Kurd Diya Ciwan, sersaxiyê ji malbat û kesûkar wê yên rêzdar û nivîskarên Kurdistanê re dixwazim. Diya Ciwan bi helbest û nivîsên xwe, bi dilsozî û helwestên xwe yên welatparêzî, bi mirovperweriya xwe, cihê xwe… — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) February 27, 2025

He added, "Through her heartfelt writings, unwavering patriotism, and profound humanity, Ciwan held a special and respected place among her people."