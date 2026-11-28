Macron backs Iraq’s anti-smuggling efforts
Shafaq News- Baghdad/ Paris
French President Emmanuel Macron on Saturday expressed support for Iraq’s reform agenda, including its anti-smuggling efforts, during a phone call with Prime Minister Ali Al-Zaidi, as Baghdad intensifies its crackdown on illicit oil trade.
According to the prime minister’s media office, Al-Zaidi reaffirmed his government’s commitment to combating corruption, preventing smuggling, ensuring exclusive state control over weapons, and advancing economic reforms to strengthen financial stability and attract investment.
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The two leaders explored opportunities to expand cooperation, particularly in economic affairs, trade, and investment, with Macron reaffirming France’s commitment to strengthening its partnership with Iraq.