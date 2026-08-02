Gold prices inch higher in Baghdad, Erbil
Shafaq News- Baghdad/ Erbil
Gold prices rose in Baghdad and Erbil on Sunday, with 21-carat gold hovering around 870,000 Iraqi dinars per mithqal (about five grams) in local markets, according to Shafaq News survey.
In Baghdad’s wholesale market on Al-Nahr Street, imported 21-carat gold from the Gulf, Turkiye and Europe sold for 870,000 dinars per mithqal and was bought at 866,000 dinars, up from 866,000 dinars on Saturday.
Iraqi 21-carat gold sold for 842,000 dinars per mithqal and was bought at 836,000 dinars.
In jewellery shops, imported 21-carat gold ranged from 870,000 to 880,000 dinars per mithqal, while Iraqi gold traded between 840,000 and 850,000 dinars per mithqal.
In Erbil, 22-carat gold sold for 905,000 dinars per mithqal, 21-carat gold for 865,000 dinars, and 18-carat gold for 740,000 dinars.