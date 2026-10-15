Basrah crudes rise despite benchmark losses
2026-10-15T07:29:06+00:00
Shafaq News- Basrah
Iraq's Basrah crude prices climbed less than 1% on Thursday, despite declines in benchmark crude futures.
Basrah Heavy crude gained 31 cents, or 0.42%, to $73.86 per barrel, while Basrah Medium crude added the same amount, or 0.40%, to $76.86 per barrel.
Brent crude slipped $1.64, or 1.6%, to $104.42 per barrel. US West Texas Intermediate (WTI) crude shed 98 cents, or 1%, to $94.11 per barrel.
The OPEC reference basket retreated $1.73, or 1.52%, to $112.30 per barrel.