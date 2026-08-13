Basrah crudes rise despite benchmark losses
Shafaq News- Basrah
Iraq’s Basrah crude prices advanced about 15% on Thursday, despite losses in benchmark crude futures.
Basrah Heavy crude increased by $7.72, or 14.01%, to $62.81 per barrel, while Basrah Medium crude added $8.72, or 15.20%, to $66.11 per barrel.
Brent crude futures fell by 42 cents, or about 0.47%, to $88.56 a barrel. US West Texas Intermediate (WTI) lost 55 cents, or 0.66%, to $82.72 a barrel.
OPEC’s basket rose to $86.60 a barrel, gaining $5.98, or 7.42%. Marban crude moved up to $90.08 a barrel, up 1.10%, while Dubai crude stood at $84.56 a barrel, 0.59% higher.