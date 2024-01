لێکۆڵینەوە: لە ئایندەی نزیکیگ شمارەی کەسوکارەیل وەرێژەی زیاتر ٣٥% کەمەوبوون

شەفەق نیوز/ توێژینەوەیگ مەزەنەی کەمەوبوین وەرچەویگ لە شمارەی قەوم و کەسوکار کەێد وە جویریگ ئەرا هەر تاکیگ و رێژەی زیاتر لە ٣٥%.

پەیمانگای "ماکس بلانک" ئەرا توێژینەوەیل دیمۆگرافی مەزەنەیل ئەوزەڵکردن ئایندە پەیوەنی قەومایەتی ئایەم لە سەرانسەر جەهان کردیە، و توێژینەوەگە لە گۆڤار "Proceedings of the National Academy of Sciences" بڵاوکریایە، دیێگۆ ئەلبۆریس گوتیرێز توێژەر توێژینەوەگە داتای دانیشتگەیل نەتەوە یەکگرتگەیل وەکارهاوردیە ئەرا مەزەنەی ئاڵشتکاری گەپەیل پێکهاتە و قەبارەی خێزان.

لە توێژینەوەگە مەزەنە کرێد وە رێژەی وەرچەویگ قەوم و کەسوکار کەمەوبن وە جویریگ ئەرا هەر تاکیگ زیاتر لە ٣٥% دیاریکریایە، وەگەرد کەمەو بوین شمارەی ئامووزا خوەشکەزا و برازا و نەوەیل وە شیوەی گشتی، مەزەنەکرێد گەپترین داوەزین لە ئەمریکای باشوور و کاریبی روی بدەێد.