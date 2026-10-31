Al-Anbar sting seizes 34kg drugs, arrests suspect
Shafaq News- Al-Anbar
Iraqi security forces confiscated 34 kilograms of narcotics and arrested a suspected drug trafficker in Al-Anbar province after luring him into a sting operation, the General Directorate for Narcotics Affairs said on Saturday.
The Directorate said the seizure was part of ongoing efforts to disrupt drug trafficking and smuggling networks and prevent narcotics from reaching communities.
The suspect's identity was not disclosed.
On Friday, Iraq's National Security Service (INSS) dismantled a drug trafficking network in Al-Diwaniyah province, detaining 31 suspects and confiscating crystal methamphetamine, narcotic pills, and drug paraphernalia.
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